Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-MT4 0.00 × 1 XMGlobal-Real 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 2 ICMarkets-Live01 0.06 × 223 Exness-Real16 0.18 × 22 Exness-Real7 0.25 × 8 Exness-Real4 0.36 × 548 EuromarketFX-Live 0.46 × 72 Exness-Real2 0.50 × 127 Exness-Real 0.73 × 1364 RubixFX-Live 0.80 × 5 OneTrade-Real 0.84 × 70 MTrading-Live 1.00 × 1 Activtrades-Demo 1.21 × 144 Exness-Real6 1.22 × 89 FXOpenUK-ECN Live Server 1.30 × 10 Armada-Live 1.40 × 30 FXDD-MT4 Live Server 7 8.86 × 14 AForex-Real 9.00 × 6 XM.COM-Real 7 11.67 × 3