Pande Gede Denika Yudi Putra

LITTLE CRAZY

Pande Gede Denika Yudi Putra
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
Exness-Real4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
67
Bénéfice trades:
44 (65.67%)
Perte trades:
23 (34.33%)
Meilleure transaction:
21.00 USD
Pire transaction:
-7.80 USD
Bénéfice brut:
118.07 USD (7 937 pips)
Perte brute:
-75.35 USD (8 913 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (10.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
28.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
26.92%
Charge de dépôt maximale:
66.66%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.87
Longs trades:
12 (17.91%)
Courts trades:
55 (82.09%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
2.68 USD
Perte moyenne:
-3.28 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-22.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.81 USD (5)
Croissance mensuelle:
12.10%
Prévision annuelle:
146.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
22.81 USD (8.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.90% (22.81 USD)
Par fonds propres:
63.05% (148.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 37
AUDCAD 15
NZDCAD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 20
AUDCAD 13
NZDCAD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -3K
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 988
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.00 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +10.96 USD
Perte consécutive maximale: -22.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-MT4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.06 × 223
Exness-Real16
0.18 × 22
Exness-Real7
0.25 × 8
Exness-Real4
0.36 × 548
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.73 × 1364
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
Aucun avis
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 03:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 02:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 16:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 05:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 04:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 09:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.