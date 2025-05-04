- Прирост
Всего трейдов:
108
Прибыльных трейдов:
69 (63.88%)
Убыточных трейдов:
39 (36.11%)
Лучший трейд:
22.20 USD
Худший трейд:
-7.80 USD
Общая прибыль:
234.76 USD (13 773 pips)
Общий убыток:
-120.86 USD (14 554 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (10.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.47 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
25.17%
Макс. загрузка депозита:
66.66%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.99
Длинных трейдов:
21 (19.44%)
Коротких трейдов:
87 (80.56%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
3.40 USD
Средний убыток:
-3.10 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-22.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.81 USD (5)
Прирост в месяц:
14.75%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.81 USD (8.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
63.05% (148.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|66
|NZDCAD
|27
|AUDCAD
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|73
|NZDCAD
|28
|AUDCAD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-4.8K
|NZDCAD
|3K
|AUDCAD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +22.20 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.96 USD
Макс. убыток в серии: -22.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OANDA-MT4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.06 × 223
|
Exness-Real16
|0.18 × 22
|
Exness-Real7
|0.25 × 8
|
Exness-Real4
|0.36 × 548
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.73 × 1364
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
