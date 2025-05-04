СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LITTLE CRAZY
Pande Gede Denika Yudi Putra

LITTLE CRAZY

Pande Gede Denika Yudi Putra
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
Exness-Real4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
108
Прибыльных трейдов:
69 (63.88%)
Убыточных трейдов:
39 (36.11%)
Лучший трейд:
22.20 USD
Худший трейд:
-7.80 USD
Общая прибыль:
234.76 USD (13 773 pips)
Общий убыток:
-120.86 USD (14 554 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (10.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.47 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
25.17%
Макс. загрузка депозита:
66.66%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.99
Длинных трейдов:
21 (19.44%)
Коротких трейдов:
87 (80.56%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
3.40 USD
Средний убыток:
-3.10 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-22.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.81 USD (5)
Прирост в месяц:
14.75%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.81 USD (8.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
63.05% (148.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 66
NZDCAD 27
AUDCAD 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 73
NZDCAD 28
AUDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -4.8K
NZDCAD 3K
AUDCAD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.20 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.96 USD
Макс. убыток в серии: -22.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OANDA-MT4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.06 × 223
Exness-Real16
0.18 × 22
Exness-Real7
0.25 × 8
Exness-Real4
0.36 × 548
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.73 × 1364
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 14.08% of days out of the 213 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 05:26
Share of trading days is too low
2026.01.01 05:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 12:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LITTLE CRAZY
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
314
USD
37
100%
108
63%
25%
1.94
1.05
USD
63%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.