SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CJ DAO
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

CJ DAO

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
29 (39.72%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (60.27%)
En iyi işlem:
30.10 USD
En kötü işlem:
-10.28 USD
Brüt kâr:
252.14 USD (20 364 pips)
Brüt zarar:
-232.55 USD (19 781 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (36.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.12 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
56.74%
Maks. mevduat yükü:
6.70%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
31 (42.47%)
Satış işlemleri:
42 (57.53%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
8.69 USD
Ortalama zarar:
-5.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-55.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.21 USD (10)
Aylık büyüme:
3.31%
Yıllık tahmin:
40.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
68.62 USD (24.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.83% (68.62 USD)
Varlığa göre:
9.41% (23.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 16
GBPUSD 15
USDCHF 11
USDCAD 9
AUDUSD 8
EURUSD 7
XAGUSD 4
USDJPY 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 11
GBPUSD 12
USDCHF 12
USDCAD -25
AUDUSD 37
EURUSD -44
XAGUSD 7
USDJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 586
GBPUSD 504
USDCHF 407
USDCAD -1.4K
AUDUSD 1.9K
EURUSD -3.8K
XAGUSD 900
USDJPY 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.10 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +36.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 06:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 10:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 14:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 16:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CJ DAO
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
220
USD
21
0%
73
39%
57%
1.08
0.27
USD
25%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.