Signale / MetaTrader 4 / CJ DAO
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

CJ DAO

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
38 (39.17%)
Verlusttrades:
59 (60.82%)
Bester Trade:
30.10 USD
Schlechtester Trade:
-10.28 USD
Bruttoprofit:
336.33 USD (26 318 pips)
Bruttoverlust:
-315.71 USD (26 914 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (36.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.12 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
64.77%
Max deposit load:
6.70%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.22
Long-Positionen:
44 (45.36%)
Short-Positionen:
53 (54.64%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-55.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-55.21 USD (10)
Wachstum pro Monat :
22.06%
Jahresprognose:
267.66%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.30 USD
Maximaler:
95.22 USD (34.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.46% (95.22 USD)
Kapital:
9.41% (23.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDUSD 18
GBPUSD 17
USDCHF 16
AUDUSD 11
USDCAD 11
EURUSD 10
XAGUSD 6
USDJPY 5
USOil 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDUSD 2
GBPUSD 14
USDCHF 23
AUDUSD 60
USDCAD -33
EURUSD -64
XAGUSD -1
USDJPY 7
USOil 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDUSD 226
GBPUSD 688
USDCHF 1.5K
AUDUSD 3.5K
USDCAD -2.2K
EURUSD -5.5K
XAGUSD 131
USDJPY 880
USOil 134
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.10 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -55.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AuricInternationalMarkets-Live Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.