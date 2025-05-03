SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CJ DAO
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

CJ DAO

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 10%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
97
Transacciones Rentables:
38 (39.17%)
Transacciones Irrentables:
59 (60.82%)
Mejor transacción:
30.10 USD
Peor transacción:
-10.28 USD
Beneficio Bruto:
336.33 USD (26 318 pips)
Pérdidas Brutas:
-315.71 USD (26 914 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (36.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
43.12 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
64.77%
Carga máxima del depósito:
6.70%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.22
Transacciones Largas:
44 (45.36%)
Transacciones Cortas:
53 (54.64%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
8.85 USD
Pérdidas medias:
-5.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-55.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-55.21 USD (10)
Crecimiento al mes:
22.06%
Pronóstico anual:
267.66%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
19.30 USD
Máxima:
95.22 USD (34.46%)
Reducción relativa:
De balance:
34.46% (95.22 USD)
De fondos:
9.41% (23.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDUSD 18
GBPUSD 17
USDCHF 16
AUDUSD 11
USDCAD 11
EURUSD 10
XAGUSD 6
USDJPY 5
USOil 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDUSD 2
GBPUSD 14
USDCHF 23
AUDUSD 60
USDCAD -33
EURUSD -64
XAGUSD -1
USDJPY 7
USOil 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDUSD 226
GBPUSD 688
USDCHF 1.5K
AUDUSD 3.5K
USDCAD -2.2K
EURUSD -5.5K
XAGUSD 131
USDJPY 880
USOil 134
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.10 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +36.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -55.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AuricInternationalMarkets-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.19 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 06:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CJ DAO
30 USD al mes
10%
0
0
USD
221
USD
36
0%
97
39%
65%
1.06
0.21
USD
34%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.