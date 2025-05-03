СигналыРазделы
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

CJ DAO

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
38 (39.17%)
Убыточных трейдов:
59 (60.82%)
Лучший трейд:
30.10 USD
Худший трейд:
-10.28 USD
Общая прибыль:
336.33 USD (26 318 pips)
Общий убыток:
-315.71 USD (26 914 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (36.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.12 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
64.77%
Макс. загрузка депозита:
6.70%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
44 (45.36%)
Коротких трейдов:
53 (54.64%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
8.85 USD
Средний убыток:
-5.35 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-55.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.21 USD (10)
Прирост в месяц:
22.06%
Годовой прогноз:
267.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.30 USD
Максимальная:
95.22 USD (34.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.46% (95.22 USD)
По эквити:
9.41% (23.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD 18
GBPUSD 17
USDCHF 16
AUDUSD 11
USDCAD 11
EURUSD 10
XAGUSD 6
USDJPY 5
USOil 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD 2
GBPUSD 14
USDCHF 23
AUDUSD 60
USDCAD -33
EURUSD -64
XAGUSD -1
USDJPY 7
USOil 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD 226
GBPUSD 688
USDCHF 1.5K
AUDUSD 3.5K
USDCAD -2.2K
EURUSD -5.5K
XAGUSD 131
USDJPY 880
USOil 134
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.10 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +36.91 USD
Макс. убыток в серии: -55.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AuricInternationalMarkets-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.19 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 06:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
