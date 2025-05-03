- Прирост
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
38 (39.17%)
Убыточных трейдов:
59 (60.82%)
Лучший трейд:
30.10 USD
Худший трейд:
-10.28 USD
Общая прибыль:
336.33 USD (26 318 pips)
Общий убыток:
-315.71 USD (26 914 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (36.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.12 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
64.77%
Макс. загрузка депозита:
6.70%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
44 (45.36%)
Коротких трейдов:
53 (54.64%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
8.85 USD
Средний убыток:
-5.35 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-55.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.21 USD (10)
Прирост в месяц:
22.06%
Годовой прогноз:
267.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.30 USD
Максимальная:
95.22 USD (34.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.46% (95.22 USD)
По эквити:
9.41% (23.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|18
|GBPUSD
|17
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|11
|EURUSD
|10
|XAGUSD
|6
|USDJPY
|5
|USOil
|3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|23
|AUDUSD
|60
|USDCAD
|-33
|EURUSD
|-64
|XAGUSD
|-1
|USDJPY
|7
|USOil
|13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD
|226
|GBPUSD
|688
|USDCHF
|1.5K
|AUDUSD
|3.5K
|USDCAD
|-2.2K
|EURUSD
|-5.5K
|XAGUSD
|131
|USDJPY
|880
|USOil
|134
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +30.10 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +36.91 USD
Макс. убыток в серии: -55.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AuricInternationalMarkets-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
