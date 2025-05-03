SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CJ DAO
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

CJ DAO

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
29 (39.72%)
Perte trades:
44 (60.27%)
Meilleure transaction:
30.10 USD
Pire transaction:
-10.28 USD
Bénéfice brut:
252.14 USD (20 364 pips)
Perte brute:
-232.55 USD (19 781 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (36.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.12 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
56.74%
Charge de dépôt maximale:
6.70%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.29
Longs trades:
31 (42.47%)
Courts trades:
42 (57.53%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
8.69 USD
Perte moyenne:
-5.29 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-55.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.21 USD (10)
Croissance mensuelle:
3.31%
Prévision annuelle:
40.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
68.62 USD (24.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.83% (68.62 USD)
Par fonds propres:
9.41% (23.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 16
GBPUSD 15
USDCHF 11
USDCAD 9
AUDUSD 8
EURUSD 7
XAGUSD 4
USDJPY 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD 11
GBPUSD 12
USDCHF 12
USDCAD -25
AUDUSD 37
EURUSD -44
XAGUSD 7
USDJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD 586
GBPUSD 504
USDCHF 407
USDCAD -1.4K
AUDUSD 1.9K
EURUSD -3.8K
XAGUSD 900
USDJPY 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.10 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +36.91 USD
Perte consécutive maximale: -55.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuricInternationalMarkets-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 06:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 10:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 14:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 16:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.