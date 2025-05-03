- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
97
盈利交易:
38 (39.17%)
亏损交易:
59 (60.82%)
最好交易:
30.10 USD
最差交易:
-10.28 USD
毛利:
336.33 USD (26 318 pips)
毛利亏损:
-315.71 USD (26 914 pips)
最大连续赢利:
7 (36.91 USD)
最大连续盈利:
43.12 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
64.77%
最大入金加载:
6.70%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.22
长期交易:
44 (45.36%)
短期交易:
53 (54.64%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.21 USD
平均利润:
8.85 USD
平均损失:
-5.35 USD
最大连续失误:
10 (-55.21 USD)
最大连续亏损:
-55.21 USD (10)
每月增长:
22.06%
年度预测:
267.66%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
19.30 USD
最大值:
95.22 USD (34.46%)
相对跌幅:
结余:
34.46% (95.22 USD)
净值:
9.41% (23.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|18
|GBPUSD
|17
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|11
|EURUSD
|10
|XAGUSD
|6
|USDJPY
|5
|USOil
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|23
|AUDUSD
|60
|USDCAD
|-33
|EURUSD
|-64
|XAGUSD
|-1
|USDJPY
|7
|USOil
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSD
|226
|GBPUSD
|688
|USDCHF
|1.5K
|AUDUSD
|3.5K
|USDCAD
|-2.2K
|EURUSD
|-5.5K
|XAGUSD
|131
|USDJPY
|880
|USOil
|134
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.10 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +36.91 USD
最大连续亏损: -55.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AuricInternationalMarkets-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
221
USD
USD
36
0%
97
39%
65%
1.06
0.21
USD
USD
34%
1:500