トレード:
97
利益トレード:
38 (39.17%)
損失トレード:
59 (60.82%)
ベストトレード:
30.10 USD
最悪のトレード:
-10.28 USD
総利益:
336.33 USD (26 318 pips)
総損失:
-315.71 USD (26 914 pips)
最大連続の勝ち:
7 (36.91 USD)
最大連続利益:
43.12 USD (3)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
64.77%
最大入金額:
6.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.22
長いトレード:
44 (45.36%)
短いトレード:
53 (54.64%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
8.85 USD
平均損失:
-5.35 USD
最大連続の負け:
10 (-55.21 USD)
最大連続損失:
-55.21 USD (10)
月間成長:
22.06%
年間予想:
267.66%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.30 USD
最大の:
95.22 USD (34.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.46% (95.22 USD)
エクイティによる:
9.41% (23.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|18
|GBPUSD
|17
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|11
|EURUSD
|10
|XAGUSD
|6
|USDJPY
|5
|USOil
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|23
|AUDUSD
|60
|USDCAD
|-33
|EURUSD
|-64
|XAGUSD
|-1
|USDJPY
|7
|USOil
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSD
|226
|GBPUSD
|688
|USDCHF
|1.5K
|AUDUSD
|3.5K
|USDCAD
|-2.2K
|EURUSD
|-5.5K
|XAGUSD
|131
|USDJPY
|880
|USOil
|134
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +30.10 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +36.91 USD
最大連続損失: -55.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AuricInternationalMarkets-Live Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
