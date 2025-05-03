SinaisSeções
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

CJ DAO

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
38 (39.17%)
Negociações com perda:
59 (60.82%)
Melhor negociação:
30.10 USD
Pior negociação:
-10.28 USD
Lucro bruto:
336.33 USD (26 318 pips)
Perda bruta:
-315.71 USD (26 914 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (36.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.12 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
64.77%
Depósito máximo carregado:
6.70%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
44 (45.36%)
Negociações curtas:
53 (54.64%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
8.85 USD
Perda média:
-5.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-55.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.21 USD (10)
Crescimento mensal:
22.06%
Previsão anual:
267.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.30 USD
Máximo:
95.22 USD (34.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.46% (95.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.41% (23.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDUSD 18
GBPUSD 17
USDCHF 16
AUDUSD 11
USDCAD 11
EURUSD 10
XAGUSD 6
USDJPY 5
USOil 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDUSD 2
GBPUSD 14
USDCHF 23
AUDUSD 60
USDCAD -33
EURUSD -64
XAGUSD -1
USDJPY 7
USOil 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDUSD 226
GBPUSD 688
USDCHF 1.5K
AUDUSD 3.5K
USDCAD -2.2K
EURUSD -5.5K
XAGUSD 131
USDJPY 880
USOil 134
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.10 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +36.91 USD
Máxima perda consecutiva: -55.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuricInternationalMarkets-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.19 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 06:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
