- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
38 (39.17%)
Negociações com perda:
59 (60.82%)
Melhor negociação:
30.10 USD
Pior negociação:
-10.28 USD
Lucro bruto:
336.33 USD (26 318 pips)
Perda bruta:
-315.71 USD (26 914 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (36.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.12 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
64.77%
Depósito máximo carregado:
6.70%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
44 (45.36%)
Negociações curtas:
53 (54.64%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
8.85 USD
Perda média:
-5.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-55.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.21 USD (10)
Crescimento mensal:
22.06%
Previsão anual:
267.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.30 USD
Máximo:
95.22 USD (34.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.46% (95.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.41% (23.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|18
|GBPUSD
|17
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|11
|EURUSD
|10
|XAGUSD
|6
|USDJPY
|5
|USOil
|3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|23
|AUDUSD
|60
|USDCAD
|-33
|EURUSD
|-64
|XAGUSD
|-1
|USDJPY
|7
|USOil
|13
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSD
|226
|GBPUSD
|688
|USDCHF
|1.5K
|AUDUSD
|3.5K
|USDCAD
|-2.2K
|EURUSD
|-5.5K
|XAGUSD
|131
|USDJPY
|880
|USOil
|134
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.10 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +36.91 USD
Máxima perda consecutiva: -55.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuricInternationalMarkets-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários
