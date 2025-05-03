시그널섹션
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

CJ DAO

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 10%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
97
이익 거래:
38 (39.17%)
손실 거래:
59 (60.82%)
최고의 거래:
30.10 USD
최악의 거래:
-10.28 USD
총 수익:
336.33 USD (26 318 pips)
총 손실:
-315.71 USD (26 914 pips)
연속 최대 이익:
7 (36.91 USD)
연속 최대 이익:
43.12 USD (3)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
64.77%
최대 입금량:
6.70%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.22
롱(주식매수):
44 (45.36%)
숏(주식차입매도):
53 (54.64%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.21 USD
평균 이익:
8.85 USD
평균 손실:
-5.35 USD
연속 최대 손실:
10 (-55.21 USD)
연속 최대 손실:
-55.21 USD (10)
월별 성장률:
22.06%
연간 예측:
267.66%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.30 USD
최대한의:
95.22 USD (34.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.46% (95.22 USD)
자본금별:
9.41% (23.19 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDUSD 18
GBPUSD 17
USDCHF 16
AUDUSD 11
USDCAD 11
EURUSD 10
XAGUSD 6
USDJPY 5
USOil 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDUSD 2
GBPUSD 14
USDCHF 23
AUDUSD 60
USDCAD -33
EURUSD -64
XAGUSD -1
USDJPY 7
USOil 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDUSD 226
GBPUSD 688
USDCHF 1.5K
AUDUSD 3.5K
USDCAD -2.2K
EURUSD -5.5K
XAGUSD 131
USDJPY 880
USOil 134
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +30.10 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +36.91 USD
연속 최대 손실: -55.21 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AuricInternationalMarkets-Live Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
CJ DAO
월별 30 USD
10%
0
0
USD
221
USD
36
0%
97
39%
65%
1.06
0.21
USD
34%
1:500
