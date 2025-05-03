- 자본
- 축소
트레이드:
97
이익 거래:
38 (39.17%)
손실 거래:
59 (60.82%)
최고의 거래:
30.10 USD
최악의 거래:
-10.28 USD
총 수익:
336.33 USD (26 318 pips)
총 손실:
-315.71 USD (26 914 pips)
연속 최대 이익:
7 (36.91 USD)
연속 최대 이익:
43.12 USD (3)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
64.77%
최대 입금량:
6.70%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.22
롱(주식매수):
44 (45.36%)
숏(주식차입매도):
53 (54.64%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.21 USD
평균 이익:
8.85 USD
평균 손실:
-5.35 USD
연속 최대 손실:
10 (-55.21 USD)
연속 최대 손실:
-55.21 USD (10)
월별 성장률:
22.06%
연간 예측:
267.66%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.30 USD
최대한의:
95.22 USD (34.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.46% (95.22 USD)
자본금별:
9.41% (23.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|18
|GBPUSD
|17
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|11
|EURUSD
|10
|XAGUSD
|6
|USDJPY
|5
|USOil
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|23
|AUDUSD
|60
|USDCAD
|-33
|EURUSD
|-64
|XAGUSD
|-1
|USDJPY
|7
|USOil
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDUSD
|226
|GBPUSD
|688
|USDCHF
|1.5K
|AUDUSD
|3.5K
|USDCAD
|-2.2K
|EURUSD
|-5.5K
|XAGUSD
|131
|USDJPY
|880
|USOil
|134
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.10 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +36.91 USD
연속 최대 손실: -55.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AuricInternationalMarkets-Live Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
221
USD
USD
36
0%
97
39%
65%
1.06
0.21
USD
USD
34%
1:500