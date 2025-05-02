SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Umkehrkerze Innenkerze M5
Sven Fischer

Umkehrkerze Innenkerze M5

Sven Fischer
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
TradeQuo-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 057
Kârla kapanan işlemler:
752 (71.14%)
Zararla kapanan işlemler:
305 (28.86%)
En iyi işlem:
60.25 USD
En kötü işlem:
-70.84 USD
Brüt kâr:
1 719.85 USD (2 324 861 pips)
Brüt zarar:
-2 074.54 USD (1 994 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (29.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.56 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
1.85%
Maks. mevduat yükü:
16.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
558 (52.79%)
Satış işlemleri:
499 (47.21%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.34 USD
Ortalama kâr:
2.29 USD
Ortalama zarar:
-6.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-198.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-198.50 USD (7)
Aylık büyüme:
0.75%
Yıllık tahmin:
9.09%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
419.30 USD
Maksimum:
439.02 USD (84.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.55% (377.05 USD)
Varlığa göre:
4.84% (22.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
D40EURm.ecn 808
BTCUSDT.ecn 200
XAUUSDs 45
DJI30.ecn 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
D40EURm.ecn 11
BTCUSDT.ecn -348
XAUUSDs -18
DJI30.ecn 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
D40EURm.ecn 84K
BTCUSDT.ecn 248K
XAUUSDs -1.8K
DJI30.ecn 121
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.25 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +29.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -198.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeQuo-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Mein Handelsansatz wird aus dem übergeordneten H1 ermittelt.

Die Handelszeiten sind jede Woche Montag bis Freitag zwischen 08:05 bis 16:30Uhr Ortszeit Schweiz.

Signalhäufigkeit ist Markt-abwesenheitsbedingt zwischen 0-20.Stück am Tag

İnceleme yok
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 12:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.28 07:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 06:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.02 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
A large drawdown may occur on the account again
