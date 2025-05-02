- Crescimento
Negociações:
1 413
Negociações com lucro:
1 029 (72.82%)
Negociações com perda:
384 (27.18%)
Melhor negociação:
60.25 USD
Pior negociação:
-70.84 USD
Lucro bruto:
2 718.16 USD (2 585 137 pips)
Perda bruta:
-3 196.13 USD (2 164 244 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (100.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.01 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
1.85%
Depósito máximo carregado:
18.59%
Último negócio:
60 minutos atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
-0.86
Negociações longas:
738 (52.23%)
Negociações curtas:
675 (47.77%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.34 USD
Lucro médio:
2.64 USD
Perda média:
-8.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-198.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-198.50 USD (7)
Crescimento mensal:
-4.58%
Previsão anual:
-55.53%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
536.26 USD
Máximo:
555.98 USD (106.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.55% (377.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.84% (22.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|D40EURm.ecn
|1164
|BTCUSDT.ecn
|200
|XAUUSDs
|45
|DJI30.ecn
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|D40EURm.ecn
|-112
|BTCUSDT.ecn
|-348
|XAUUSDs
|-18
|DJI30.ecn
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|D40EURm.ecn
|174K
|BTCUSDT.ecn
|248K
|XAUUSDs
|-1.8K
|DJI30.ecn
|121
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.25 USD
Pior negociação: -71 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +100.01 USD
Máxima perda consecutiva: -198.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeQuo-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Mein Handelsansatz wird aus dem übergeordneten H1 ermittelt.
Die Handelszeiten sind jede Woche Montag bis Freitag zwischen 08:05 bis 16:30Uhr Ortszeit Schweiz.
Signalhäufigkeit ist Markt-abwesenheitsbedingt zwischen 0-20.Stück am Tag
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-70%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
50
75%
1 413
72%
2%
0.85
-0.34
USD
USD
73%
1:500