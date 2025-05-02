SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Umkehrkerze Innenkerze M5
Sven Fischer

Umkehrkerze Innenkerze M5

Sven Fischer
0 comentários
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -70%
TradeQuo-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 413
Negociações com lucro:
1 029 (72.82%)
Negociações com perda:
384 (27.18%)
Melhor negociação:
60.25 USD
Pior negociação:
-70.84 USD
Lucro bruto:
2 718.16 USD (2 585 137 pips)
Perda bruta:
-3 196.13 USD (2 164 244 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (100.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.01 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
1.85%
Depósito máximo carregado:
18.59%
Último negócio:
60 minutos atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
-0.86
Negociações longas:
738 (52.23%)
Negociações curtas:
675 (47.77%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.34 USD
Lucro médio:
2.64 USD
Perda média:
-8.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-198.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-198.50 USD (7)
Crescimento mensal:
-4.58%
Previsão anual:
-55.53%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
536.26 USD
Máximo:
555.98 USD (106.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.55% (377.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.84% (22.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
D40EURm.ecn 1164
BTCUSDT.ecn 200
XAUUSDs 45
DJI30.ecn 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
D40EURm.ecn -112
BTCUSDT.ecn -348
XAUUSDs -18
DJI30.ecn 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
D40EURm.ecn 174K
BTCUSDT.ecn 248K
XAUUSDs -1.8K
DJI30.ecn 121
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.25 USD
Pior negociação: -71 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +100.01 USD
Máxima perda consecutiva: -198.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeQuo-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Mein Handelsansatz wird aus dem übergeordneten H1 ermittelt.

Die Handelszeiten sind jede Woche Montag bis Freitag zwischen 08:05 bis 16:30Uhr Ortszeit Schweiz.

Signalhäufigkeit ist Markt-abwesenheitsbedingt zwischen 0-20.Stück am Tag

