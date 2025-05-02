SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Umkehrkerze Innenkerze M5
Sven Fischer

Umkehrkerze Innenkerze M5

Sven Fischer
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
TradeQuo-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 057
Profit Trade:
752 (71.14%)
Loss Trade:
305 (28.86%)
Best Trade:
60.25 USD
Worst Trade:
-70.84 USD
Profitto lordo:
1 719.85 USD (2 324 861 pips)
Perdita lorda:
-2 074.54 USD (1 994 198 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (29.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.56 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
1.85%
Massimo carico di deposito:
16.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
558 (52.79%)
Short Trade:
499 (47.21%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.34 USD
Profitto medio:
2.29 USD
Perdita media:
-6.80 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-198.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-198.50 USD (7)
Crescita mensile:
0.75%
Previsione annuale:
9.09%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
419.30 USD
Massimale:
439.02 USD (84.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.55% (377.05 USD)
Per equità:
4.84% (22.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
D40EURm.ecn 808
BTCUSDT.ecn 200
XAUUSDs 45
DJI30.ecn 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
D40EURm.ecn 11
BTCUSDT.ecn -348
XAUUSDs -18
DJI30.ecn 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
D40EURm.ecn 84K
BTCUSDT.ecn 248K
XAUUSDs -1.8K
DJI30.ecn 121
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.25 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +29.29 USD
Massima perdita consecutiva: -198.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeQuo-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Mein Handelsansatz wird aus dem übergeordneten H1 ermittelt.

Die Handelszeiten sind jede Woche Montag bis Freitag zwischen 08:05 bis 16:30Uhr Ortszeit Schweiz.

Signalhäufigkeit ist Markt-abwesenheitsbedingt zwischen 0-20.Stück am Tag

Non ci sono recensioni
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 12:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.28 07:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 06:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.02 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Umkehrkerze Innenkerze M5
30USD al mese
-68%
0
0
USD
1.4K
USD
36
68%
1 057
71%
2%
0.82
-0.34
USD
73%
1:500
