Всего трейдов:
1 416
Прибыльных трейдов:
1 032 (72.88%)
Убыточных трейдов:
384 (27.12%)
Лучший трейд:
60.25 USD
Худший трейд:
-70.84 USD
Общая прибыль:
2 739.79 USD (2 588 387 pips)
Общий убыток:
-3 197.51 USD (2 164 244 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (100.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.01 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
1.85%
Макс. загрузка депозита:
18.59%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
739 (52.19%)
Коротких трейдов:
677 (47.81%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.32 USD
Средняя прибыль:
2.65 USD
Средний убыток:
-8.33 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-198.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-198.50 USD (7)
Прирост в месяц:
-3.69%
Годовой прогноз:
-44.78%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
536.26 USD
Максимальная:
555.98 USD (106.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.55% (377.05 USD)
По эквити:
4.84% (22.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|D40EURm.ecn
|1167
|BTCUSDT.ecn
|200
|XAUUSDs
|45
|DJI30.ecn
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|D40EURm.ecn
|-92
|BTCUSDT.ecn
|-348
|XAUUSDs
|-18
|DJI30.ecn
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|D40EURm.ecn
|177K
|BTCUSDT.ecn
|248K
|XAUUSDs
|-1.8K
|DJI30.ecn
|121
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Лучший трейд: +60.25 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +100.01 USD
Макс. убыток в серии: -198.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeQuo-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Mein Handelsansatz wird aus dem übergeordneten H1 ermittelt.
Die Handelszeiten sind jede Woche Montag bis Freitag zwischen 08:05 bis 16:30Uhr Ortszeit Schweiz.
Signalhäufigkeit ist Markt-abwesenheitsbedingt zwischen 0-20.Stück am Tag
