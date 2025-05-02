СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Umkehrkerze Innenkerze M5
Sven Fischer

Umkehrkerze Innenkerze M5

Sven Fischer
0 отзывов
51 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -70%
TradeQuo-Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 416
Прибыльных трейдов:
1 032 (72.88%)
Убыточных трейдов:
384 (27.12%)
Лучший трейд:
60.25 USD
Худший трейд:
-70.84 USD
Общая прибыль:
2 739.79 USD (2 588 387 pips)
Общий убыток:
-3 197.51 USD (2 164 244 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (100.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.01 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
1.85%
Макс. загрузка депозита:
18.59%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
739 (52.19%)
Коротких трейдов:
677 (47.81%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.32 USD
Средняя прибыль:
2.65 USD
Средний убыток:
-8.33 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-198.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-198.50 USD (7)
Прирост в месяц:
-3.69%
Годовой прогноз:
-44.78%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
536.26 USD
Максимальная:
555.98 USD (106.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.55% (377.05 USD)
По эквити:
4.84% (22.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
D40EURm.ecn 1167
BTCUSDT.ecn 200
XAUUSDs 45
DJI30.ecn 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
D40EURm.ecn -92
BTCUSDT.ecn -348
XAUUSDs -18
DJI30.ecn 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
D40EURm.ecn 177K
BTCUSDT.ecn 248K
XAUUSDs -1.8K
DJI30.ecn 121
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.25 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +100.01 USD
Макс. убыток в серии: -198.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeQuo-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Mein Handelsansatz wird aus dem übergeordneten H1 ermittelt.

Die Handelszeiten sind jede Woche Montag bis Freitag zwischen 08:05 bis 16:30Uhr Ortszeit Schweiz.

Signalhäufigkeit ist Markt-abwesenheitsbedingt zwischen 0-20.Stück am Tag

Нет отзывов
