Signale / MetaTrader 5 / Umkehrkerze Innenkerze M5
Sven Fischer

Umkehrkerze Innenkerze M5

Sven Fischer
0 Bewertungen
51 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -70%
TradeQuo-Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 414
Gewinntrades:
1 030 (72.84%)
Verlusttrades:
384 (27.16%)
Bester Trade:
60.25 USD
Schlechtester Trade:
-70.84 USD
Bruttoprofit:
2 729.45 USD (2 587 552 pips)
Bruttoverlust:
-3 196.37 USD (2 164 244 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (100.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.01 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
1.85%
Max deposit load:
18.59%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.84
Long-Positionen:
738 (52.19%)
Short-Positionen:
676 (47.81%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-198.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-198.50 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-4.09%
Jahresprognose:
-49.66%
Algo-Trading:
75%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
536.26 USD
Maximaler:
555.98 USD (106.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.55% (377.05 USD)
Kapital:
4.84% (22.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
D40EURm.ecn 1165
BTCUSDT.ecn 200
XAUUSDs 45
DJI30.ecn 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
D40EURm.ecn -101
BTCUSDT.ecn -348
XAUUSDs -18
DJI30.ecn 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
D40EURm.ecn 177K
BTCUSDT.ecn 248K
XAUUSDs -1.8K
DJI30.ecn 121
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.25 USD
Schlechtester Trade: -71 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +100.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -198.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeQuo-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Mein Handelsansatz wird aus dem übergeordneten H1 ermittelt.

Die Handelszeiten sind jede Woche Montag bis Freitag zwischen 08:05 bis 16:30Uhr Ortszeit Schweiz.

Signalhäufigkeit ist Markt-abwesenheitsbedingt zwischen 0-20.Stück am Tag

Keine Bewertungen
2026.01.05 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 14:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 10:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Umkehrkerze Innenkerze M5
30 USD pro Monat
-70%
0
0
USD
2.2K
USD
51
75%
1 414
72%
2%
0.85
-0.33
USD
73%
1:500
