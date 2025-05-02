- 成长
交易:
1 416
盈利交易:
1 032 (72.88%)
亏损交易:
384 (27.12%)
最好交易:
60.25 USD
最差交易:
-70.84 USD
毛利:
2 739.79 USD (2 588 387 pips)
毛利亏损:
-3 197.51 USD (2 164 244 pips)
最大连续赢利:
30 (100.01 USD)
最大连续盈利:
100.01 USD (30)
夏普比率:
0.05
交易活动:
1.85%
最大入金加载:
18.59%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
-0.82
长期交易:
739 (52.19%)
短期交易:
677 (47.81%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.32 USD
平均利润:
2.65 USD
平均损失:
-8.33 USD
最大连续失误:
7 (-198.50 USD)
最大连续亏损:
-198.50 USD (7)
每月增长:
-3.69%
年度预测:
-44.78%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
536.26 USD
最大值:
555.98 USD (106.98%)
相对跌幅:
结余:
72.55% (377.05 USD)
净值:
4.84% (22.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|D40EURm.ecn
|1167
|BTCUSDT.ecn
|200
|XAUUSDs
|45
|DJI30.ecn
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|D40EURm.ecn
|-92
|BTCUSDT.ecn
|-348
|XAUUSDs
|-18
|DJI30.ecn
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|D40EURm.ecn
|177K
|BTCUSDT.ecn
|248K
|XAUUSDs
|-1.8K
|DJI30.ecn
|121
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.25 USD
最差交易: -71 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +100.01 USD
最大连续亏损: -198.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeQuo-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Mein Handelsansatz wird aus dem übergeordneten H1 ermittelt.
Die Handelszeiten sind jede Woche Montag bis Freitag zwischen 08:05 bis 16:30Uhr Ortszeit Schweiz.
Signalhäufigkeit ist Markt-abwesenheitsbedingt zwischen 0-20.Stück am Tag
没有评论
