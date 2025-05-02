SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Umkehrkerze Innenkerze M5
Sven Fischer

Umkehrkerze Innenkerze M5

Sven Fischer
0 avis
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -68%
TradeQuo-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 057
Bénéfice trades:
752 (71.14%)
Perte trades:
305 (28.86%)
Meilleure transaction:
60.25 USD
Pire transaction:
-70.84 USD
Bénéfice brut:
1 719.85 USD (2 324 861 pips)
Perte brute:
-2 074.54 USD (1 994 198 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (29.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
63.56 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
1.85%
Charge de dépôt maximale:
16.67%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
-0.81
Longs trades:
558 (52.79%)
Courts trades:
499 (47.21%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-0.34 USD
Bénéfice moyen:
2.29 USD
Perte moyenne:
-6.80 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-198.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-198.50 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.75%
Prévision annuelle:
9.09%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
419.30 USD
Maximal:
439.02 USD (84.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.55% (377.05 USD)
Par fonds propres:
4.84% (22.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
D40EURm.ecn 808
BTCUSDT.ecn 200
XAUUSDs 45
DJI30.ecn 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
D40EURm.ecn 11
BTCUSDT.ecn -348
XAUUSDs -18
DJI30.ecn 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
D40EURm.ecn 84K
BTCUSDT.ecn 248K
XAUUSDs -1.8K
DJI30.ecn 121
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.25 USD
Pire transaction: -71 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +29.29 USD
Perte consécutive maximale: -198.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeQuo-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Mein Handelsansatz wird aus dem übergeordneten H1 ermittelt.

Die Handelszeiten sind jede Woche Montag bis Freitag zwischen 08:05 bis 16:30Uhr Ortszeit Schweiz.

Signalhäufigkeit ist Markt-abwesenheitsbedingt zwischen 0-20.Stück am Tag

Aucun avis
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 12:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.28 07:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 06:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.02 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
A large drawdown may occur on the account again
