シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Umkehrkerze Innenkerze M5
Sven Fischer

Umkehrkerze Innenkerze M5

Sven Fischer
レビュー0件
50週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -70%
TradeQuo-Server
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 413
利益トレード:
1 029 (72.82%)
損失トレード:
384 (27.18%)
ベストトレード:
60.25 USD
最悪のトレード:
-70.84 USD
総利益:
2 718.16 USD (2 585 137 pips)
総損失:
-3 196.13 USD (2 164 244 pips)
最大連続の勝ち:
30 (100.01 USD)
最大連続利益:
100.01 USD (30)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
1.85%
最大入金額:
18.59%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
-0.86
長いトレード:
738 (52.23%)
短いトレード:
675 (47.77%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-0.34 USD
平均利益:
2.64 USD
平均損失:
-8.32 USD
最大連続の負け:
7 (-198.50 USD)
最大連続損失:
-198.50 USD (7)
月間成長:
-4.58%
年間予想:
-55.53%
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
536.26 USD
最大の:
555.98 USD (106.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.55% (377.05 USD)
エクイティによる:
4.84% (22.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
D40EURm.ecn 1164
BTCUSDT.ecn 200
XAUUSDs 45
DJI30.ecn 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
D40EURm.ecn -112
BTCUSDT.ecn -348
XAUUSDs -18
DJI30.ecn 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
D40EURm.ecn 174K
BTCUSDT.ecn 248K
XAUUSDs -1.8K
DJI30.ecn 121
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +60.25 USD
最悪のトレード: -71 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +100.01 USD
最大連続損失: -198.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeQuo-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Mein Handelsansatz wird aus dem übergeordneten H1 ermittelt.

Die Handelszeiten sind jede Woche Montag bis Freitag zwischen 08:05 bis 16:30Uhr Ortszeit Schweiz.

Signalhäufigkeit ist Markt-abwesenheitsbedingt zwischen 0-20.Stück am Tag

レビューなし
2026.01.05 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 14:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 10:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Umkehrkerze Innenkerze M5
30 USD/月
-70%
0
0
USD
2.2K
USD
50
75%
1 413
72%
2%
0.85
-0.34
USD
73%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください