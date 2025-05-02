SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Umkehrkerze Innenkerze M5
Sven Fischer

Umkehrkerze Innenkerze M5

Sven Fischer
0 comentarios
51 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -70%
TradeQuo-Server
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 414
Transacciones Rentables:
1 030 (72.84%)
Transacciones Irrentables:
384 (27.16%)
Mejor transacción:
60.25 USD
Peor transacción:
-70.84 USD
Beneficio Bruto:
2 729.45 USD (2 587 552 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 196.37 USD (2 164 244 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (100.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.01 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
1.85%
Carga máxima del depósito:
18.59%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
-0.84
Transacciones Largas:
738 (52.19%)
Transacciones Cortas:
676 (47.81%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-0.33 USD
Beneficio medio:
2.65 USD
Pérdidas medias:
-8.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-198.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-198.50 USD (7)
Crecimiento al mes:
-4.09%
Pronóstico anual:
-49.66%
Trading algorítmico:
75%
Reducción de balance:
Absoluto:
536.26 USD
Máxima:
555.98 USD (106.98%)
Reducción relativa:
De balance:
72.55% (377.05 USD)
De fondos:
4.84% (22.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
D40EURm.ecn 1165
BTCUSDT.ecn 200
XAUUSDs 45
DJI30.ecn 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
D40EURm.ecn -101
BTCUSDT.ecn -348
XAUUSDs -18
DJI30.ecn 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
D40EURm.ecn 177K
BTCUSDT.ecn 248K
XAUUSDs -1.8K
DJI30.ecn 121
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.25 USD
Peor transacción: -71 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +100.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -198.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeQuo-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Mein Handelsansatz wird aus dem übergeordneten H1 ermittelt.

Die Handelszeiten sind jede Woche Montag bis Freitag zwischen 08:05 bis 16:30Uhr Ortszeit Schweiz.

Signalhäufigkeit ist Markt-abwesenheitsbedingt zwischen 0-20.Stück am Tag

2026.01.05 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 14:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 10:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
