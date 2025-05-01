SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KroganTrade Strategy 1 ForexCom
Oleh Boburchak

KroganTrade Strategy 1 ForexCom

Oleh Boburchak
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
62 (48.81%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (51.18%)
En iyi işlem:
60.66 CAD
En kötü işlem:
-76.18 CAD
Brüt kâr:
1 234.04 CAD (135 401 pips)
Brüt zarar:
-675.24 CAD (52 366 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (81.08 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
178.95 CAD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
59.05%
Maks. mevduat yükü:
99.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.73
Alış işlemleri:
127 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
4.40 CAD
Ortalama kâr:
19.90 CAD
Ortalama zarar:
-10.39 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-13.65 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.73 CAD (6)
Aylık büyüme:
0.13%
Yıllık tahmin:
1.64%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.32 CAD
Maksimum:
149.73 CAD (9.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.45% (140.35 CAD)
Varlığa göre:
6.97% (151.86 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 92
Alphabet Inc A 32
Amazon 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 20
Alphabet Inc A 396
Amazon 19
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 5.1K
Alphabet Inc A 74K
Amazon 3.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.66 CAD
En kötü işlem: -76 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +81.08 CAD
Maksimum ardışık zarar: -13.65 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FOREX.comCA-Live 532" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads

Expected 40%+ per year with max drawdown 20%


İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 03:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.01 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 21:46
No swaps are charged
2025.06.14 21:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.06 22:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 18:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 17:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 18:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KroganTrade Strategy 1 ForexCom
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
5.5K
CAD
22
50%
127
48%
59%
1.82
4.40
CAD
7%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.