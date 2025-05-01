- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
62 (48.81%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (51.18%)
En iyi işlem:
60.66 CAD
En kötü işlem:
-76.18 CAD
Brüt kâr:
1 234.04 CAD (135 401 pips)
Brüt zarar:
-675.24 CAD (52 366 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (81.08 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
178.95 CAD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
59.05%
Maks. mevduat yükü:
99.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.73
Alış işlemleri:
127 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
4.40 CAD
Ortalama kâr:
19.90 CAD
Ortalama zarar:
-10.39 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-13.65 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.73 CAD (6)
Aylık büyüme:
0.13%
Yıllık tahmin:
1.64%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.32 CAD
Maksimum:
149.73 CAD (9.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.45% (140.35 CAD)
Varlığa göre:
6.97% (151.86 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|92
|Alphabet Inc A
|32
|Amazon
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|20
|Alphabet Inc A
|396
|Amazon
|19
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|5.1K
|Alphabet Inc A
|74K
|Amazon
|3.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.66 CAD
En kötü işlem: -76 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +81.08 CAD
Maksimum ardışık zarar: -13.65 CAD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FOREX.comCA-Live 532" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads
Expected 40%+ per year with max drawdown 20%
