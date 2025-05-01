- Прирост
Всего трейдов:
252
Прибыльных трейдов:
120 (47.61%)
Убыточных трейдов:
132 (52.38%)
Лучший трейд:
91.16 CAD
Худший трейд:
-76.18 CAD
Общая прибыль:
2 841.70 CAD (278 879 pips)
Общий убыток:
-1 575.32 CAD (131 776 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (471.89 CAD)
Макс. прибыль в серии:
471.89 CAD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
99.88%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.44
Длинных трейдов:
252 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
5.03 CAD
Средняя прибыль:
23.68 CAD
Средний убыток:
-11.93 CAD
Макс. серия проигрышей:
11 (-249.06 CAD)
Макс. убыток в серии:
-249.06 CAD (11)
Прирост в месяц:
0.97%
Годовой прогноз:
11.81%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.32 CAD
Максимальная:
368.34 CAD (14.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.45% (140.35 CAD)
По эквити:
6.97% (151.86 CAD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|187
|Alphabet Inc A
|55
|Nvidia
|7
|Amazon
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|415
|Alphabet Inc A
|508
|Nvidia
|41
|Amazon
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|40K
|Alphabet Inc A
|95K
|Nvidia
|8.2K
|Amazon
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +91.16 CAD
Худший трейд: -76 CAD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +471.89 CAD
Макс. убыток в серии: -249.06 CAD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FOREX.comCA-Live 532" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads
Expected 40%+ per year with max drawdown 20%
