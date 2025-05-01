СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KroganTrade ForexCom
Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom

Oleh Boburchak
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 46%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
252
Прибыльных трейдов:
120 (47.61%)
Убыточных трейдов:
132 (52.38%)
Лучший трейд:
91.16 CAD
Худший трейд:
-76.18 CAD
Общая прибыль:
2 841.70 CAD (278 879 pips)
Общий убыток:
-1 575.32 CAD (131 776 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (471.89 CAD)
Макс. прибыль в серии:
471.89 CAD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
99.88%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.44
Длинных трейдов:
252 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
5.03 CAD
Средняя прибыль:
23.68 CAD
Средний убыток:
-11.93 CAD
Макс. серия проигрышей:
11 (-249.06 CAD)
Макс. убыток в серии:
-249.06 CAD (11)
Прирост в месяц:
0.97%
Годовой прогноз:
11.81%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.32 CAD
Максимальная:
368.34 CAD (14.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.45% (140.35 CAD)
По эквити:
6.97% (151.86 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 187
Alphabet Inc A 55
Nvidia 7
Amazon 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 415
Alphabet Inc A 508
Nvidia 41
Amazon 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 40K
Alphabet Inc A 95K
Nvidia 8.2K
Amazon 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +91.16 CAD
Худший трейд: -76 CAD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +471.89 CAD
Макс. убыток в серии: -249.06 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FOREX.comCA-Live 532" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads

Expected 40%+ per year with max drawdown 20%


Нет отзывов
2025.12.18 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 21:40
No swaps are charged
2025.12.10 21:40
No swaps are charged
2025.12.10 16:34
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.03 19:27
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 03:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.01 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 21:46
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KroganTrade ForexCom
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
6.1K
CAD
36
53%
252
47%
100%
1.80
5.03
CAD
7%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.