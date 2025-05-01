- Crescimento
Negociações:
252
Negociações com lucro:
120 (47.61%)
Negociações com perda:
132 (52.38%)
Melhor negociação:
91.16 CAD
Pior negociação:
-76.18 CAD
Lucro bruto:
2 841.70 CAD (278 879 pips)
Perda bruta:
-1 575.32 CAD (131 776 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (471.89 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
471.89 CAD (12)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
99.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.44
Negociações longas:
252 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
5.03 CAD
Lucro médio:
23.68 CAD
Perda média:
-11.93 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-249.06 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-249.06 CAD (11)
Crescimento mensal:
-2.46%
Previsão anual:
-29.82%
Algotrading:
53%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
45.32 CAD
Máximo:
368.34 CAD (14.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.45% (140.35 CAD)
Pelo Capital Líquido:
6.97% (151.86 CAD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|187
|Alphabet Inc A
|55
|Nvidia
|7
|Amazon
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|415
|Alphabet Inc A
|508
|Nvidia
|41
|Amazon
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|40K
|Alphabet Inc A
|95K
|Nvidia
|8.2K
|Amazon
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FOREX.comCA-Live 532" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads
Expected 40%+ per year with max drawdown 20%
