Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom

Oleh Boburchak
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 46%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
252
Negociações com lucro:
120 (47.61%)
Negociações com perda:
132 (52.38%)
Melhor negociação:
91.16 CAD
Pior negociação:
-76.18 CAD
Lucro bruto:
2 841.70 CAD (278 879 pips)
Perda bruta:
-1 575.32 CAD (131 776 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (471.89 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
471.89 CAD (12)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
99.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.44
Negociações longas:
252 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
5.03 CAD
Lucro médio:
23.68 CAD
Perda média:
-11.93 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-249.06 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-249.06 CAD (11)
Crescimento mensal:
-2.46%
Previsão anual:
-29.82%
Algotrading:
53%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
45.32 CAD
Máximo:
368.34 CAD (14.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.45% (140.35 CAD)
Pelo Capital Líquido:
6.97% (151.86 CAD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 187
Alphabet Inc A 55
Nvidia 7
Amazon 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 415
Alphabet Inc A 508
Nvidia 41
Amazon 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 40K
Alphabet Inc A 95K
Nvidia 8.2K
Amazon 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +91.16 CAD
Pior negociação: -76 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +471.89 CAD
Máxima perda consecutiva: -249.06 CAD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FOREX.comCA-Live 532" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads

Expected 40%+ per year with max drawdown 20%


Sem comentários
