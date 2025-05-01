- Incremento
Total de Trades:
252
Transacciones Rentables:
120 (47.61%)
Transacciones Irrentables:
132 (52.38%)
Mejor transacción:
91.16 CAD
Peor transacción:
-76.18 CAD
Beneficio Bruto:
2 841.70 CAD (278 879 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 575.32 CAD (131 776 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (471.89 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
471.89 CAD (12)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
99.88%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.44
Transacciones Largas:
252 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.80
Beneficio Esperado:
5.03 CAD
Beneficio medio:
23.68 CAD
Pérdidas medias:
-11.93 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-249.06 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-249.06 CAD (11)
Crecimiento al mes:
-2.46%
Pronóstico anual:
-29.82%
Trading algorítmico:
53%
Reducción de balance:
Absoluto:
45.32 CAD
Máxima:
368.34 CAD (14.44%)
Reducción relativa:
De balance:
6.45% (140.35 CAD)
De fondos:
6.97% (151.86 CAD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|187
|Alphabet Inc A
|55
|Nvidia
|7
|Amazon
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|415
|Alphabet Inc A
|508
|Nvidia
|41
|Amazon
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|40K
|Alphabet Inc A
|95K
|Nvidia
|8.2K
|Amazon
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +91.16 CAD
Peor transacción: -76 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +471.89 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -249.06 CAD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FOREX.comCA-Live 532" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads
Expected 40%+ per year with max drawdown 20%
No hay comentarios
