Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom

Oleh Boburchak
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 46%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
252
Transacciones Rentables:
120 (47.61%)
Transacciones Irrentables:
132 (52.38%)
Mejor transacción:
91.16 CAD
Peor transacción:
-76.18 CAD
Beneficio Bruto:
2 841.70 CAD (278 879 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 575.32 CAD (131 776 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (471.89 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
471.89 CAD (12)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
99.88%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.44
Transacciones Largas:
252 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.80
Beneficio Esperado:
5.03 CAD
Beneficio medio:
23.68 CAD
Pérdidas medias:
-11.93 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-249.06 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-249.06 CAD (11)
Crecimiento al mes:
-2.46%
Pronóstico anual:
-29.82%
Trading algorítmico:
53%
Reducción de balance:
Absoluto:
45.32 CAD
Máxima:
368.34 CAD (14.44%)
Reducción relativa:
De balance:
6.45% (140.35 CAD)
De fondos:
6.97% (151.86 CAD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 187
Alphabet Inc A 55
Nvidia 7
Amazon 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 415
Alphabet Inc A 508
Nvidia 41
Amazon 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 40K
Alphabet Inc A 95K
Nvidia 8.2K
Amazon 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +91.16 CAD
Peor transacción: -76 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +471.89 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -249.06 CAD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FOREX.comCA-Live 532" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads

Expected 40%+ per year with max drawdown 20%


Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
KroganTrade ForexCom
30 USD al mes
46%
0
0
USD
6.1K
CAD
36
53%
252
47%
100%
1.80
5.03
CAD
7%
1:100
Copiar

