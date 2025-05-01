- Wachstum
Trades insgesamt:
252
Gewinntrades:
120 (47.61%)
Verlusttrades:
132 (52.38%)
Bester Trade:
91.16 CAD
Schlechtester Trade:
-76.18 CAD
Bruttoprofit:
2 841.70 CAD (278 879 pips)
Bruttoverlust:
-1 575.32 CAD (131 776 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (471.89 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
471.89 CAD (12)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
99.88%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.44
Long-Positionen:
252 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.80
Mathematische Gewinnerwartung:
5.03 CAD
Durchschnittlicher Profit:
23.68 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.93 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-249.06 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-249.06 CAD (11)
Wachstum pro Monat :
-2.46%
Jahresprognose:
-29.82%
Algo-Trading:
53%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
45.32 CAD
Maximaler:
368.34 CAD (14.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.45% (140.35 CAD)
Kapital:
6.97% (151.86 CAD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|187
|Alphabet Inc A
|55
|Nvidia
|7
|Amazon
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|415
|Alphabet Inc A
|508
|Nvidia
|41
|Amazon
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|40K
|Alphabet Inc A
|95K
|Nvidia
|8.2K
|Amazon
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FOREX.comCA-Live 532" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads
Expected 40%+ per year with max drawdown 20%
