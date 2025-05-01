SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / KroganTrade ForexCom
Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom

Oleh Boburchak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 46%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
252
Gewinntrades:
120 (47.61%)
Verlusttrades:
132 (52.38%)
Bester Trade:
91.16 CAD
Schlechtester Trade:
-76.18 CAD
Bruttoprofit:
2 841.70 CAD (278 879 pips)
Bruttoverlust:
-1 575.32 CAD (131 776 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (471.89 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
471.89 CAD (12)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
99.88%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.44
Long-Positionen:
252 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.80
Mathematische Gewinnerwartung:
5.03 CAD
Durchschnittlicher Profit:
23.68 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.93 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-249.06 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-249.06 CAD (11)
Wachstum pro Monat :
-2.46%
Jahresprognose:
-29.82%
Algo-Trading:
53%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
45.32 CAD
Maximaler:
368.34 CAD (14.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.45% (140.35 CAD)
Kapital:
6.97% (151.86 CAD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 187
Alphabet Inc A 55
Nvidia 7
Amazon 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 415
Alphabet Inc A 508
Nvidia 41
Amazon 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 40K
Alphabet Inc A 95K
Nvidia 8.2K
Amazon 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +91.16 CAD
Schlechtester Trade: -76 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +471.89 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -249.06 CAD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FOREX.comCA-Live 532" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads

Expected 40%+ per year with max drawdown 20%


Keine Bewertungen
2025.12.18 22:11
2025.12.10 21:40
2025.12.10 21:40
2025.12.10 16:34
2025.10.08 07:33
2025.10.08 07:33
2025.10.03 19:27
2025.09.19 06:48
2025.09.19 06:48
2025.09.18 03:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
2025.08.27 12:27
2025.08.21 17:27
2025.07.04 09:16
2025.07.04 09:16
2025.07.01 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 18:33
2025.06.14 21:46
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
KroganTrade ForexCom
30 USD pro Monat
46%
0
0
USD
6.1K
CAD
36
53%
252
47%
100%
1.80
5.03
CAD
7%
1:100
