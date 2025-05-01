- Crescita
Trade:
127
Profit Trade:
62 (48.81%)
Loss Trade:
65 (51.18%)
Best Trade:
60.66 CAD
Worst Trade:
-76.18 CAD
Profitto lordo:
1 234.04 CAD (135 401 pips)
Perdita lorda:
-675.24 CAD (52 366 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (81.08 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
178.95 CAD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
59.05%
Massimo carico di deposito:
99.88%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.73
Long Trade:
127 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
4.40 CAD
Profitto medio:
19.90 CAD
Perdita media:
-10.39 CAD
Massime perdite consecutive:
9 (-13.65 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-149.73 CAD (6)
Crescita mensile:
0.13%
Previsione annuale:
1.64%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.32 CAD
Massimale:
149.73 CAD (9.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.45% (140.35 CAD)
Per equità:
6.97% (151.86 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|92
|Alphabet Inc A
|32
|Amazon
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|20
|Alphabet Inc A
|396
|Amazon
|19
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|5.1K
|Alphabet Inc A
|74K
|Amazon
|3.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.66 CAD
Worst Trade: -76 CAD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +81.08 CAD
Massima perdita consecutiva: -13.65 CAD
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads
Expected 40%+ per year with max drawdown 20%
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
29%
0
0
USD
USD
5.5K
CAD
CAD
22
50%
127
48%
59%
1.82
4.40
CAD
CAD
7%
1:100