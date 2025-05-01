SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / KroganTrade Strategy 1 ForexCom
Oleh Boburchak

KroganTrade Strategy 1 ForexCom

Oleh Boburchak
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
62 (48.81%)
Loss Trade:
65 (51.18%)
Best Trade:
60.66 CAD
Worst Trade:
-76.18 CAD
Profitto lordo:
1 234.04 CAD (135 401 pips)
Perdita lorda:
-675.24 CAD (52 366 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (81.08 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
178.95 CAD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
59.05%
Massimo carico di deposito:
99.88%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.73
Long Trade:
127 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
4.40 CAD
Profitto medio:
19.90 CAD
Perdita media:
-10.39 CAD
Massime perdite consecutive:
9 (-13.65 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-149.73 CAD (6)
Crescita mensile:
0.13%
Previsione annuale:
1.64%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.32 CAD
Massimale:
149.73 CAD (9.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.45% (140.35 CAD)
Per equità:
6.97% (151.86 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 92
Alphabet Inc A 32
Amazon 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 20
Alphabet Inc A 396
Amazon 19
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 5.1K
Alphabet Inc A 74K
Amazon 3.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.66 CAD
Worst Trade: -76 CAD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +81.08 CAD
Massima perdita consecutiva: -13.65 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FOREX.comCA-Live 532" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads

Expected 40%+ per year with max drawdown 20%


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KroganTrade Strategy 1 ForexCom
30USD al mese
29%
0
0
USD
5.5K
CAD
22
50%
127
48%
59%
1.82
4.40
CAD
7%
1:100
Copia

