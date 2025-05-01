- 成长
交易:
252
盈利交易:
120 (47.61%)
亏损交易:
132 (52.38%)
最好交易:
91.16 CAD
最差交易:
-76.18 CAD
毛利:
2 841.70 CAD (278 879 pips)
毛利亏损:
-1 575.32 CAD (131 776 pips)
最大连续赢利:
12 (471.89 CAD)
最大连续盈利:
471.89 CAD (12)
夏普比率:
0.22
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
99.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.44
长期交易:
252 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.80
预期回报:
5.03 CAD
平均利润:
23.68 CAD
平均损失:
-11.93 CAD
最大连续失误:
11 (-249.06 CAD)
最大连续亏损:
-249.06 CAD (11)
每月增长:
-1.34%
年度预测:
-16.26%
算法交易:
53%
结余跌幅:
绝对:
45.32 CAD
最大值:
368.34 CAD (14.44%)
相对跌幅:
结余:
6.45% (140.35 CAD)
净值:
6.97% (151.86 CAD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|187
|Alphabet Inc A
|55
|Nvidia
|7
|Amazon
|3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|415
|Alphabet Inc A
|508
|Nvidia
|41
|Amazon
|19
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|40K
|Alphabet Inc A
|95K
|Nvidia
|8.2K
|Amazon
|3.5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +91.16 CAD
最差交易: -76 CAD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +471.89 CAD
最大连续亏损: -249.06 CAD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FOREX.comCA-Live 532 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads
Expected 40%+ per year with max drawdown 20%
没有评论
