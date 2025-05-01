信号部分
信号 / MetaTrader 5 / KroganTrade ForexCom
Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom

Oleh Boburchak
0条评论
可靠性
36
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 46%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
252
盈利交易:
120 (47.61%)
亏损交易:
132 (52.38%)
最好交易:
91.16 CAD
最差交易:
-76.18 CAD
毛利:
2 841.70 CAD (278 879 pips)
毛利亏损:
-1 575.32 CAD (131 776 pips)
最大连续赢利:
12 (471.89 CAD)
最大连续盈利:
471.89 CAD (12)
夏普比率:
0.22
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
99.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.44
长期交易:
252 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.80
预期回报:
5.03 CAD
平均利润:
23.68 CAD
平均损失:
-11.93 CAD
最大连续失误:
11 (-249.06 CAD)
最大连续亏损:
-249.06 CAD (11)
每月增长:
-1.34%
年度预测:
-16.26%
算法交易:
53%
结余跌幅:
绝对:
45.32 CAD
最大值:
368.34 CAD (14.44%)
相对跌幅:
结余:
6.45% (140.35 CAD)
净值:
6.97% (151.86 CAD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 187
Alphabet Inc A 55
Nvidia 7
Amazon 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 415
Alphabet Inc A 508
Nvidia 41
Amazon 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 40K
Alphabet Inc A 95K
Nvidia 8.2K
Amazon 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +91.16 CAD
最差交易: -76 CAD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +471.89 CAD
最大连续亏损: -249.06 CAD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FOREX.comCA-Live 532 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads

Expected 40%+ per year with max drawdown 20%


2025.12.18 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 21:40
No swaps are charged
2025.12.10 21:40
No swaps are charged
2025.12.10 16:34
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.03 19:27
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 03:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.01 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 21:46
No swaps are charged
