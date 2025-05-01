シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / KroganTrade ForexCom
Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom

Oleh Boburchak
レビュー0件
信頼性
36週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 46%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
252
利益トレード:
120 (47.61%)
損失トレード:
132 (52.38%)
ベストトレード:
91.16 CAD
最悪のトレード:
-76.18 CAD
総利益:
2 841.70 CAD (278 879 pips)
総損失:
-1 575.32 CAD (131 776 pips)
最大連続の勝ち:
12 (471.89 CAD)
最大連続利益:
471.89 CAD (12)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
99.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.44
長いトレード:
252 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
5.03 CAD
平均利益:
23.68 CAD
平均損失:
-11.93 CAD
最大連続の負け:
11 (-249.06 CAD)
最大連続損失:
-249.06 CAD (11)
月間成長:
-2.46%
年間予想:
-29.82%
アルゴリズム取引:
53%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.32 CAD
最大の:
368.34 CAD (14.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.45% (140.35 CAD)
エクイティによる:
6.97% (151.86 CAD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 187
Alphabet Inc A 55
Nvidia 7
Amazon 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 415
Alphabet Inc A 508
Nvidia 41
Amazon 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 40K
Alphabet Inc A 95K
Nvidia 8.2K
Amazon 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +91.16 CAD
最悪のトレード: -76 CAD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +471.89 CAD
最大連続損失: -249.06 CAD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FOREX.comCA-Live 532"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads

Expected 40%+ per year with max drawdown 20%


MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

