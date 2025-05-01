- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
252
利益トレード:
120 (47.61%)
損失トレード:
132 (52.38%)
ベストトレード:
91.16 CAD
最悪のトレード:
-76.18 CAD
総利益:
2 841.70 CAD (278 879 pips)
総損失:
-1 575.32 CAD (131 776 pips)
最大連続の勝ち:
12 (471.89 CAD)
最大連続利益:
471.89 CAD (12)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
99.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.44
長いトレード:
252 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
5.03 CAD
平均利益:
23.68 CAD
平均損失:
-11.93 CAD
最大連続の負け:
11 (-249.06 CAD)
最大連続損失:
-249.06 CAD (11)
月間成長:
-2.46%
年間予想:
-29.82%
アルゴリズム取引:
53%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.32 CAD
最大の:
368.34 CAD (14.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.45% (140.35 CAD)
エクイティによる:
6.97% (151.86 CAD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|187
|Alphabet Inc A
|55
|Nvidia
|7
|Amazon
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|415
|Alphabet Inc A
|508
|Nvidia
|41
|Amazon
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|40K
|Alphabet Inc A
|95K
|Nvidia
|8.2K
|Amazon
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +91.16 CAD
最悪のトレード: -76 CAD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +471.89 CAD
最大連続損失: -249.06 CAD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FOREX.comCA-Live 532"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads
Expected 40%+ per year with max drawdown 20%
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
46%
0
0
USD
USD
6.1K
CAD
CAD
36
53%
252
47%
100%
1.80
5.03
CAD
CAD
7%
1:100