- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
127
Bénéfice trades:
62 (48.81%)
Perte trades:
65 (51.18%)
Meilleure transaction:
60.66 CAD
Pire transaction:
-76.18 CAD
Bénéfice brut:
1 234.04 CAD (135 401 pips)
Perte brute:
-675.24 CAD (52 366 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (81.08 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
178.95 CAD (6)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
58.04%
Charge de dépôt maximale:
99.88%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.73
Longs trades:
127 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
4.40 CAD
Bénéfice moyen:
19.90 CAD
Perte moyenne:
-10.39 CAD
Pertes consécutives maximales:
9 (-13.65 CAD)
Perte consécutive maximale:
-149.73 CAD (6)
Croissance mensuelle:
0.13%
Prévision annuelle:
1.64%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.32 CAD
Maximal:
149.73 CAD (9.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.45% (140.35 CAD)
Par fonds propres:
6.97% (151.86 CAD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NAS100
|92
|Alphabet Inc A
|32
|Amazon
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NAS100
|20
|Alphabet Inc A
|396
|Amazon
|19
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NAS100
|5.1K
|Alphabet Inc A
|74K
|Amazon
|3.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +60.66 CAD
Pire transaction: -76 CAD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +81.08 CAD
Perte consécutive maximale: -13.65 CAD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FOREX.comCA-Live 532" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads
Expected 40%+ per year with max drawdown 20%
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
29%
0
0
USD
USD
5.5K
CAD
CAD
22
50%
127
48%
58%
1.82
4.40
CAD
CAD
7%
1:100