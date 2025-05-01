SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / KroganTrade Strategy 1 ForexCom
Oleh Boburchak

KroganTrade Strategy 1 ForexCom

Oleh Boburchak
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
127
Bénéfice trades:
62 (48.81%)
Perte trades:
65 (51.18%)
Meilleure transaction:
60.66 CAD
Pire transaction:
-76.18 CAD
Bénéfice brut:
1 234.04 CAD (135 401 pips)
Perte brute:
-675.24 CAD (52 366 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (81.08 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
178.95 CAD (6)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
58.04%
Charge de dépôt maximale:
99.88%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.73
Longs trades:
127 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
4.40 CAD
Bénéfice moyen:
19.90 CAD
Perte moyenne:
-10.39 CAD
Pertes consécutives maximales:
9 (-13.65 CAD)
Perte consécutive maximale:
-149.73 CAD (6)
Croissance mensuelle:
0.13%
Prévision annuelle:
1.64%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.32 CAD
Maximal:
149.73 CAD (9.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.45% (140.35 CAD)
Par fonds propres:
6.97% (151.86 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 92
Alphabet Inc A 32
Amazon 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 20
Alphabet Inc A 396
Amazon 19
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 5.1K
Alphabet Inc A 74K
Amazon 3.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.66 CAD
Pire transaction: -76 CAD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +81.08 CAD
Perte consécutive maximale: -13.65 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FOREX.comCA-Live 532" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads

Expected 40%+ per year with max drawdown 20%


Aucun avis
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 03:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.01 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 21:46
No swaps are charged
2025.06.14 21:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.06 22:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 18:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 17:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 18:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
KroganTrade Strategy 1 ForexCom
30 USD par mois
29%
0
0
USD
5.5K
CAD
22
50%
127
48%
58%
1.82
4.40
CAD
7%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.