SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STEVE_B RLKS_8YR_1M_2M VT028
Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M_2M VT028

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 388
Kârla kapanan işlemler:
1 129 (81.34%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (18.66%)
En iyi işlem:
273.65 USD
En kötü işlem:
-87.62 USD
Brüt kâr:
6 106.08 USD (293 587 pips)
Brüt zarar:
-2 487.34 USD (164 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (72.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
361.83 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
94.54%
Maks. mevduat yükü:
2.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
13.06
Alış işlemleri:
751 (54.11%)
Satış işlemleri:
637 (45.89%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
5.41 USD
Ortalama zarar:
-9.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-152.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-220.16 USD (3)
Aylık büyüme:
3.39%
Yıllık tahmin:
41.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
277.01 USD (1.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.32% (277.01 USD)
Varlığa göre:
18.15% (3 748.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-VIP 421
EURJPY-VIP 302
GBPNZD-VIP 223
AUDCAD-VIP 101
AUDUSD-VIP 94
EURUSD-VIP 89
AUDCHF-VIP 52
USDSGD-VIP 47
AUDNZD-VIP 37
CADCHF-VIP 12
EURCHF-VIP 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-VIP 412
EURJPY-VIP 316
GBPNZD-VIP 606
AUDCAD-VIP 303
AUDUSD-VIP 657
EURUSD-VIP 752
AUDCHF-VIP 218
USDSGD-VIP 143
AUDNZD-VIP 103
CADCHF-VIP 64
EURCHF-VIP 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-VIP 9.2K
EURJPY-VIP 7.8K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 11K
AUDUSD-VIP 25K
EURUSD-VIP 13K
AUDCHF-VIP 11K
USDSGD-VIP 8.7K
AUDNZD-VIP 10K
CADCHF-VIP 4.4K
EURCHF-VIP 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +273.65 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +72.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -152.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.11 04:10
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 09:31
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 22:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.25 13:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 13:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 13:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.25 13:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.25 13:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
STEVE_B RLKS_8YR_1M_2M VT028
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
21K
USD
21
100%
1 388
81%
95%
2.45
2.61
USD
18%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.