시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / STEVE_B RLKS_8YR_1M_2M VT028
Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M_2M VT028

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 32%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 204
이익 거래:
1 787 (81.07%)
손실 거래:
417 (18.92%)
최고의 거래:
273.65 USD
최악의 거래:
-87.62 USD
총 수익:
10 595.36 USD (476 351 pips)
총 손실:
-4 231.54 USD (270 293 pips)
연속 최대 이익:
42 (72.56 USD)
연속 최대 이익:
361.83 USD (2)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
96.55%
최대 입금량:
6.00%
최근 거래:
25 분 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
22.97
롱(주식매수):
1 180 (53.54%)
숏(주식차입매도):
1 024 (46.46%)
수익 요인:
2.50
기대수익:
2.89 USD
평균 이익:
5.93 USD
평균 손실:
-10.15 USD
연속 최대 손실:
4 (-152.10 USD)
연속 최대 손실:
-220.16 USD (3)
월별 성장률:
2.34%
연간 예측:
28.44%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
277.01 USD (1.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.20% (277.01 USD)
자본금별:
54.87% (11 062.98 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 685
EURJPY-VIP 476
GBPNZD-VIP 393
AUDCAD-VIP 166
AUDUSD-VIP 128
EURUSD-VIP 112
AUDCHF-VIP 88
AUDNZD-VIP 70
USDSGD-VIP 47
CADCHF-VIP 22
EURCHF-VIP 17
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 770
EURJPY-VIP 630
GBPNZD-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 538
AUDUSD-VIP 943
EURUSD-VIP 931
AUDCHF-VIP 448
AUDNZD-VIP 273
USDSGD-VIP 143
CADCHF-VIP 257
EURCHF-VIP 142
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 20K
EURJPY-VIP 15K
GBPNZD-VIP 45K
AUDCAD-VIP 20K
AUDUSD-VIP 35K
EURUSD-VIP 17K
AUDCHF-VIP 19K
AUDNZD-VIP 21K
USDSGD-VIP 8.7K
CADCHF-VIP 2.5K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +273.65 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +72.56 USD
연속 최대 손실: -152.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.06 16:29
A large drawdown may occur on the account again
