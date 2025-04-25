- 자본
- 축소
트레이드:
2 204
이익 거래:
1 787 (81.07%)
손실 거래:
417 (18.92%)
최고의 거래:
273.65 USD
최악의 거래:
-87.62 USD
총 수익:
10 595.36 USD (476 351 pips)
총 손실:
-4 231.54 USD (270 293 pips)
연속 최대 이익:
42 (72.56 USD)
연속 최대 이익:
361.83 USD (2)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
96.55%
최대 입금량:
6.00%
최근 거래:
25 분 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
22.97
롱(주식매수):
1 180 (53.54%)
숏(주식차입매도):
1 024 (46.46%)
수익 요인:
2.50
기대수익:
2.89 USD
평균 이익:
5.93 USD
평균 손실:
-10.15 USD
연속 최대 손실:
4 (-152.10 USD)
연속 최대 손실:
-220.16 USD (3)
월별 성장률:
2.34%
연간 예측:
28.44%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
277.01 USD (1.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.20% (277.01 USD)
자본금별:
54.87% (11 062.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|685
|EURJPY-VIP
|476
|GBPNZD-VIP
|393
|AUDCAD-VIP
|166
|AUDUSD-VIP
|128
|EURUSD-VIP
|112
|AUDCHF-VIP
|88
|AUDNZD-VIP
|70
|USDSGD-VIP
|47
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|770
|EURJPY-VIP
|630
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|538
|AUDUSD-VIP
|943
|EURUSD-VIP
|931
|AUDCHF-VIP
|448
|AUDNZD-VIP
|273
|USDSGD-VIP
|143
|CADCHF-VIP
|257
|EURCHF-VIP
|142
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|20K
|EURJPY-VIP
|15K
|GBPNZD-VIP
|45K
|AUDCAD-VIP
|20K
|AUDUSD-VIP
|35K
|EURUSD-VIP
|17K
|AUDCHF-VIP
|19K
|AUDNZD-VIP
|21K
|USDSGD-VIP
|8.7K
|CADCHF-VIP
|2.5K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +273.65 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +72.56 USD
연속 최대 손실: -152.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음