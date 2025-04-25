- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 142
盈利交易:
1 734 (80.95%)
亏损交易:
408 (19.05%)
最好交易:
273.65 USD
最差交易:
-87.62 USD
毛利:
10 310.76 USD (464 325 pips)
毛利亏损:
-4 148.78 USD (265 132 pips)
最大连续赢利:
42 (72.56 USD)
最大连续盈利:
361.83 USD (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
96.55%
最大入金加载:
5.25%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
4 天
采收率:
22.24
长期交易:
1 152 (53.78%)
短期交易:
990 (46.22%)
利润因子:
2.49
预期回报:
2.88 USD
平均利润:
5.95 USD
平均损失:
-10.17 USD
最大连续失误:
4 (-152.10 USD)
最大连续亏损:
-220.16 USD (3)
每月增长:
3.19%
年度预测:
38.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
277.01 USD (1.20%)
相对跌幅:
结余:
1.20% (277.01 USD)
净值:
42.86% (8 726.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|656
|EURJPY-VIP
|466
|GBPNZD-VIP
|383
|AUDCAD-VIP
|163
|AUDUSD-VIP
|126
|EURUSD-VIP
|108
|AUDCHF-VIP
|86
|AUDNZD-VIP
|68
|USDSGD-VIP
|47
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|735
|EURJPY-VIP
|621
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|529
|AUDUSD-VIP
|930
|EURUSD-VIP
|855
|AUDCHF-VIP
|431
|AUDNZD-VIP
|262
|USDSGD-VIP
|143
|CADCHF-VIP
|257
|EURCHF-VIP
|142
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|18K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|42K
|AUDCAD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|35K
|EURUSD-VIP
|18K
|AUDCHF-VIP
|19K
|AUDNZD-VIP
|20K
|USDSGD-VIP
|8.7K
|CADCHF-VIP
|2.5K
|EURCHF-VIP
|5.1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +273.65 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +72.56 USD
最大连续亏损: -152.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
