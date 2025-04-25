SeñalesSecciones
STEVE_B RLKS_8YR_1M_2M VT028
Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M_2M VT028

0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 31%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 146
Transacciones Rentables:
1 737 (80.94%)
Transacciones Irrentables:
409 (19.06%)
Mejor transacción:
273.65 USD
Peor transacción:
-87.62 USD
Beneficio Bruto:
10 323.19 USD (465 099 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 156.56 USD (265 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (72.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
361.83 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
96.55%
Carga máxima del depósito:
5.25%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
22.26
Transacciones Largas:
1 153 (53.73%)
Transacciones Cortas:
993 (46.27%)
Factor de Beneficio:
2.48
Beneficio Esperado:
2.87 USD
Beneficio medio:
5.94 USD
Pérdidas medias:
-10.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-152.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-220.16 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.99%
Pronóstico anual:
36.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
277.01 USD (1.20%)
Reducción relativa:
De balance:
1.20% (277.01 USD)
De fondos:
42.86% (8 726.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 656
EURJPY-VIP 469
GBPNZD-VIP 384
AUDCAD-VIP 163
AUDUSD-VIP 126
EURUSD-VIP 108
AUDCHF-VIP 86
AUDNZD-VIP 68
USDSGD-VIP 47
CADCHF-VIP 22
EURCHF-VIP 17
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 735
EURJPY-VIP 622
GBPNZD-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 529
AUDUSD-VIP 930
EURUSD-VIP 855
AUDCHF-VIP 431
AUDNZD-VIP 262
USDSGD-VIP 143
CADCHF-VIP 257
EURCHF-VIP 142
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 18K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 42K
AUDCAD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 35K
EURUSD-VIP 18K
AUDCHF-VIP 19K
AUDNZD-VIP 20K
USDSGD-VIP 8.7K
CADCHF-VIP 2.5K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +273.65 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +72.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -152.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.19 03:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 05:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
