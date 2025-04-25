- Incremento
Total de Trades:
2 146
Transacciones Rentables:
1 737 (80.94%)
Transacciones Irrentables:
409 (19.06%)
Mejor transacción:
273.65 USD
Peor transacción:
-87.62 USD
Beneficio Bruto:
10 323.19 USD (465 099 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 156.56 USD (265 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (72.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
361.83 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
96.55%
Carga máxima del depósito:
5.25%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
22.26
Transacciones Largas:
1 153 (53.73%)
Transacciones Cortas:
993 (46.27%)
Factor de Beneficio:
2.48
Beneficio Esperado:
2.87 USD
Beneficio medio:
5.94 USD
Pérdidas medias:
-10.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-152.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-220.16 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.99%
Pronóstico anual:
36.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
277.01 USD (1.20%)
Reducción relativa:
De balance:
1.20% (277.01 USD)
De fondos:
42.86% (8 726.04 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|656
|EURJPY-VIP
|469
|GBPNZD-VIP
|384
|AUDCAD-VIP
|163
|AUDUSD-VIP
|126
|EURUSD-VIP
|108
|AUDCHF-VIP
|86
|AUDNZD-VIP
|68
|USDSGD-VIP
|47
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD-VIP
|735
|EURJPY-VIP
|622
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|529
|AUDUSD-VIP
|930
|EURUSD-VIP
|855
|AUDCHF-VIP
|431
|AUDNZD-VIP
|262
|USDSGD-VIP
|143
|CADCHF-VIP
|257
|EURCHF-VIP
|142
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD-VIP
|18K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|42K
|AUDCAD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|35K
|EURUSD-VIP
|18K
|AUDCHF-VIP
|19K
|AUDNZD-VIP
|20K
|USDSGD-VIP
|8.7K
|CADCHF-VIP
|2.5K
|EURCHF-VIP
|5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +273.65 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +72.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -152.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
