Всего трейдов:
2 141
Прибыльных трейдов:
1 733 (80.94%)
Убыточных трейдов:
408 (19.06%)
Лучший трейд:
273.65 USD
Худший трейд:
-87.62 USD
Общая прибыль:
10 310.14 USD (464 282 pips)
Общий убыток:
-4 148.78 USD (265 132 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (72.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
361.83 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
96.55%
Макс. загрузка депозита:
5.25%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
22.24
Длинных трейдов:
1 151 (53.76%)
Коротких трейдов:
990 (46.24%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
2.88 USD
Средняя прибыль:
5.95 USD
Средний убыток:
-10.17 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-152.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-220.16 USD (3)
Прирост в месяц:
3.59%
Годовой прогноз:
43.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
277.01 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.20% (277.01 USD)
По эквити:
42.86% (8 726.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|656
|EURJPY-VIP
|465
|GBPNZD-VIP
|383
|AUDCAD-VIP
|163
|AUDUSD-VIP
|126
|EURUSD-VIP
|108
|AUDCHF-VIP
|86
|AUDNZD-VIP
|68
|USDSGD-VIP
|47
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|735
|EURJPY-VIP
|620
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|529
|AUDUSD-VIP
|930
|EURUSD-VIP
|855
|AUDCHF-VIP
|431
|AUDNZD-VIP
|262
|USDSGD-VIP
|143
|CADCHF-VIP
|257
|EURCHF-VIP
|142
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|18K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|42K
|AUDCAD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|35K
|EURUSD-VIP
|18K
|AUDCHF-VIP
|19K
|AUDNZD-VIP
|20K
|USDSGD-VIP
|8.7K
|CADCHF-VIP
|2.5K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +273.65 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +72.56 USD
Макс. убыток в серии: -152.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
