СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STEVE_B RLKS_8YR_1M_2M VT028
Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M_2M VT028

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 31%
VTMarkets-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 141
Прибыльных трейдов:
1 733 (80.94%)
Убыточных трейдов:
408 (19.06%)
Лучший трейд:
273.65 USD
Худший трейд:
-87.62 USD
Общая прибыль:
10 310.14 USD (464 282 pips)
Общий убыток:
-4 148.78 USD (265 132 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (72.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
361.83 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
96.55%
Макс. загрузка депозита:
5.25%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
22.24
Длинных трейдов:
1 151 (53.76%)
Коротких трейдов:
990 (46.24%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
2.88 USD
Средняя прибыль:
5.95 USD
Средний убыток:
-10.17 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-152.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-220.16 USD (3)
Прирост в месяц:
3.59%
Годовой прогноз:
43.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
277.01 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.20% (277.01 USD)
По эквити:
42.86% (8 726.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 656
EURJPY-VIP 465
GBPNZD-VIP 383
AUDCAD-VIP 163
AUDUSD-VIP 126
EURUSD-VIP 108
AUDCHF-VIP 86
AUDNZD-VIP 68
USDSGD-VIP 47
CADCHF-VIP 22
EURCHF-VIP 17
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 735
EURJPY-VIP 620
GBPNZD-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 529
AUDUSD-VIP 930
EURUSD-VIP 855
AUDCHF-VIP 431
AUDNZD-VIP 262
USDSGD-VIP 143
CADCHF-VIP 257
EURCHF-VIP 142
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 18K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 42K
AUDCAD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 35K
EURUSD-VIP 18K
AUDCHF-VIP 19K
AUDNZD-VIP 20K
USDSGD-VIP 8.7K
CADCHF-VIP 2.5K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +273.65 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +72.56 USD
Макс. убыток в серии: -152.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 03:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 05:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика