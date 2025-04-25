SinaisSeções
Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M_2M VT028

0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 31%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 146
Negociações com lucro:
1 737 (80.94%)
Negociações com perda:
409 (19.06%)
Melhor negociação:
273.65 USD
Pior negociação:
-87.62 USD
Lucro bruto:
10 323.19 USD (465 099 pips)
Perda bruta:
-4 156.56 USD (265 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (72.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
361.83 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
96.55%
Depósito máximo carregado:
5.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
22.26
Negociações longas:
1 153 (53.73%)
Negociações curtas:
993 (46.27%)
Fator de lucro:
2.48
Valor esperado:
2.87 USD
Lucro médio:
5.94 USD
Perda média:
-10.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-152.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-220.16 USD (3)
Crescimento mensal:
2.99%
Previsão anual:
36.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
277.01 USD (1.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.20% (277.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.86% (8 726.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 656
EURJPY-VIP 469
GBPNZD-VIP 384
AUDCAD-VIP 163
AUDUSD-VIP 126
EURUSD-VIP 108
AUDCHF-VIP 86
AUDNZD-VIP 68
USDSGD-VIP 47
CADCHF-VIP 22
EURCHF-VIP 17
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 735
EURJPY-VIP 622
GBPNZD-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 529
AUDUSD-VIP 930
EURUSD-VIP 855
AUDCHF-VIP 431
AUDNZD-VIP 262
USDSGD-VIP 143
CADCHF-VIP 257
EURCHF-VIP 142
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 18K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 42K
AUDCAD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 35K
EURUSD-VIP 18K
AUDCHF-VIP 19K
AUDNZD-VIP 20K
USDSGD-VIP 8.7K
CADCHF-VIP 2.5K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +273.65 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +72.56 USD
Máxima perda consecutiva: -152.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.19 03:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 05:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
