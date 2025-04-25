- Crescimento
Negociações:
2 146
Negociações com lucro:
1 737 (80.94%)
Negociações com perda:
409 (19.06%)
Melhor negociação:
273.65 USD
Pior negociação:
-87.62 USD
Lucro bruto:
10 323.19 USD (465 099 pips)
Perda bruta:
-4 156.56 USD (265 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (72.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
361.83 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
96.55%
Depósito máximo carregado:
5.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
22.26
Negociações longas:
1 153 (53.73%)
Negociações curtas:
993 (46.27%)
Fator de lucro:
2.48
Valor esperado:
2.87 USD
Lucro médio:
5.94 USD
Perda média:
-10.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-152.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-220.16 USD (3)
Crescimento mensal:
2.99%
Previsão anual:
36.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
277.01 USD (1.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.20% (277.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.86% (8 726.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|656
|EURJPY-VIP
|469
|GBPNZD-VIP
|384
|AUDCAD-VIP
|163
|AUDUSD-VIP
|126
|EURUSD-VIP
|108
|AUDCHF-VIP
|86
|AUDNZD-VIP
|68
|USDSGD-VIP
|47
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|735
|EURJPY-VIP
|622
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|529
|AUDUSD-VIP
|930
|EURUSD-VIP
|855
|AUDCHF-VIP
|431
|AUDNZD-VIP
|262
|USDSGD-VIP
|143
|CADCHF-VIP
|257
|EURCHF-VIP
|142
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|18K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|42K
|AUDCAD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|35K
|EURUSD-VIP
|18K
|AUDCHF-VIP
|19K
|AUDNZD-VIP
|20K
|USDSGD-VIP
|8.7K
|CADCHF-VIP
|2.5K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +273.65 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +72.56 USD
Máxima perda consecutiva: -152.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
