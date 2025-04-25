- Wachstum
Trades insgesamt:
2 153
Gewinntrades:
1 743 (80.95%)
Verlusttrades:
410 (19.04%)
Bester Trade:
273.65 USD
Schlechtester Trade:
-87.62 USD
Bruttoprofit:
10 348.64 USD (466 802 pips)
Bruttoverlust:
-4 159.79 USD (266 001 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (72.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
361.83 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
96.55%
Max deposit load:
5.25%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
22.34
Long-Positionen:
1 158 (53.79%)
Short-Positionen:
995 (46.21%)
Profit-Faktor:
2.49
Mathematische Gewinnerwartung:
2.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-152.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-220.16 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.94%
Jahresprognose:
35.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
277.01 USD (1.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.20% (277.01 USD)
Kapital:
42.86% (8 726.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|658
|EURJPY-VIP
|469
|GBPNZD-VIP
|387
|AUDCAD-VIP
|164
|AUDUSD-VIP
|126
|EURUSD-VIP
|108
|AUDCHF-VIP
|86
|AUDNZD-VIP
|69
|USDSGD-VIP
|47
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD-VIP
|736
|EURJPY-VIP
|622
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|532
|AUDUSD-VIP
|930
|EURUSD-VIP
|855
|AUDCHF-VIP
|431
|AUDNZD-VIP
|267
|USDSGD-VIP
|143
|CADCHF-VIP
|257
|EURCHF-VIP
|142
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD-VIP
|19K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|43K
|AUDCAD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|35K
|EURUSD-VIP
|18K
|AUDCHF-VIP
|19K
|AUDNZD-VIP
|20K
|USDSGD-VIP
|8.7K
|CADCHF-VIP
|2.5K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +273.65 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -152.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
