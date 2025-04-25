シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / STEVE_B RLKS_8YR_1M_2M VT028
Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M_2M VT028

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 31%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 146
利益トレード:
1 737 (80.94%)
損失トレード:
409 (19.06%)
ベストトレード:
273.65 USD
最悪のトレード:
-87.62 USD
総利益:
10 323.19 USD (465 099 pips)
総損失:
-4 156.56 USD (265 700 pips)
最大連続の勝ち:
42 (72.56 USD)
最大連続利益:
361.83 USD (2)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
96.55%
最大入金額:
5.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
22.26
長いトレード:
1 153 (53.73%)
短いトレード:
993 (46.27%)
プロフィットファクター:
2.48
期待されたペイオフ:
2.87 USD
平均利益:
5.94 USD
平均損失:
-10.16 USD
最大連続の負け:
4 (-152.10 USD)
最大連続損失:
-220.16 USD (3)
月間成長:
2.99%
年間予想:
36.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
277.01 USD (1.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.20% (277.01 USD)
エクイティによる:
42.86% (8 726.04 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 656
EURJPY-VIP 469
GBPNZD-VIP 384
AUDCAD-VIP 163
AUDUSD-VIP 126
EURUSD-VIP 108
AUDCHF-VIP 86
AUDNZD-VIP 68
USDSGD-VIP 47
CADCHF-VIP 22
EURCHF-VIP 17
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 735
EURJPY-VIP 622
GBPNZD-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 529
AUDUSD-VIP 930
EURUSD-VIP 855
AUDCHF-VIP 431
AUDNZD-VIP 262
USDSGD-VIP 143
CADCHF-VIP 257
EURCHF-VIP 142
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 18K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 42K
AUDCAD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 35K
EURUSD-VIP 18K
AUDCHF-VIP 19K
AUDNZD-VIP 20K
USDSGD-VIP 8.7K
CADCHF-VIP 2.5K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +273.65 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +72.56 USD
最大連続損失: -152.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
