トレード:
2 146
利益トレード:
1 737 (80.94%)
損失トレード:
409 (19.06%)
ベストトレード:
273.65 USD
最悪のトレード:
-87.62 USD
総利益:
10 323.19 USD (465 099 pips)
総損失:
-4 156.56 USD (265 700 pips)
最大連続の勝ち:
42 (72.56 USD)
最大連続利益:
361.83 USD (2)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
96.55%
最大入金額:
5.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
22.26
長いトレード:
1 153 (53.73%)
短いトレード:
993 (46.27%)
プロフィットファクター:
2.48
期待されたペイオフ:
2.87 USD
平均利益:
5.94 USD
平均損失:
-10.16 USD
最大連続の負け:
4 (-152.10 USD)
最大連続損失:
-220.16 USD (3)
月間成長:
2.99%
年間予想:
36.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
277.01 USD (1.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.20% (277.01 USD)
エクイティによる:
42.86% (8 726.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|656
|EURJPY-VIP
|469
|GBPNZD-VIP
|384
|AUDCAD-VIP
|163
|AUDUSD-VIP
|126
|EURUSD-VIP
|108
|AUDCHF-VIP
|86
|AUDNZD-VIP
|68
|USDSGD-VIP
|47
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|735
|EURJPY-VIP
|622
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|529
|AUDUSD-VIP
|930
|EURUSD-VIP
|855
|AUDCHF-VIP
|431
|AUDNZD-VIP
|262
|USDSGD-VIP
|143
|CADCHF-VIP
|257
|EURCHF-VIP
|142
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|18K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|42K
|AUDCAD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|35K
|EURUSD-VIP
|18K
|AUDCHF-VIP
|19K
|AUDNZD-VIP
|20K
|USDSGD-VIP
|8.7K
|CADCHF-VIP
|2.5K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
