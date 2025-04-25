- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
86 (68.25%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (31.75%)
En iyi işlem:
16.40 USD
En kötü işlem:
-31.45 USD
Brüt kâr:
382.42 USD (21 664 pips)
Brüt zarar:
-280.44 USD (12 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (85.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.66 USD (13)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
69.68%
Maks. mevduat yükü:
12.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
52 (41.27%)
Satış işlemleri:
74 (58.73%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-7.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-175.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-175.53 USD (9)
Aylık büyüme:
-24.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.25 USD
Maksimum:
175.53 USD (27.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.31% (175.53 USD)
Varlığa göre:
36.39% (233.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|51
|USDCAD
|43
|EURGBP
|31
|profit
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-43
|USDCAD
|77
|EURGBP
|68
|profit
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.4K
|USDCAD
|5.4K
|EURGBP
|2.7K
|profit
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.40 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +85.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -175.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-ECN1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GAINSY-Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-03
|0.00 × 9
|
FXBTrading-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
BPMediaGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
JDCFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live 2
|0.00 × 1
|
KVBKunlun-Production Server 1
|0.00 × 1
|
FXOPTIMAX-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXPIG.com-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MEXExchange-Live
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
USD
472
USD
USD
22
99%
126
68%
70%
1.36
0.81
USD
USD
36%
1:500