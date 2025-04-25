SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Captain Growth Active
Alexey Zhuykov

Captain Growth Active

Alexey Zhuykov
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
Alpari-ECN1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
86 (68.25%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (31.75%)
En iyi işlem:
16.40 USD
En kötü işlem:
-31.45 USD
Brüt kâr:
382.42 USD (21 664 pips)
Brüt zarar:
-280.44 USD (12 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (85.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.66 USD (13)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
69.68%
Maks. mevduat yükü:
12.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
52 (41.27%)
Satış işlemleri:
74 (58.73%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-7.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-175.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-175.53 USD (9)
Aylık büyüme:
-24.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.25 USD
Maksimum:
175.53 USD (27.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.31% (175.53 USD)
Varlığa göre:
36.39% (233.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 51
USDCAD 43
EURGBP 31
profit 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -43
USDCAD 77
EURGBP 68
profit 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.4K
USDCAD 5.4K
EURGBP 2.7K
profit 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.40 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +85.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -175.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-ECN1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GAINSY-Real
0.00 × 4
TitanFX-03
0.00 × 9
FXBTrading-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
BPMediaGroupLtd-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
JDCFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 11
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
AtlanticPearl-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
AUSForex-Live 2
0.00 × 1
KVBKunlun-Production Server 1
0.00 × 1
FXOPTIMAX-LiveUS
0.00 × 1
FXPIG.com-LD4 LIVE
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
MEXExchange-Live
0.00 × 2
493 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.15 19:09
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 08:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
