- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
82 (66.12%)
Убыточных трейдов:
42 (33.87%)
Лучший трейд:
181.86 USD
Худший трейд:
-31.45 USD
Общая прибыль:
464.72 USD (14 108 pips)
Общий убыток:
-272.39 USD (13 413 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (44.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
226.27 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
68.77%
Макс. загрузка депозита:
12.44%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
52 (41.94%)
Коротких трейдов:
72 (58.06%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
1.55 USD
Средняя прибыль:
5.67 USD
Средний убыток:
-6.49 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-175.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-175.53 USD (9)
Прирост в месяц:
3.97%
Годовой прогноз:
48.21%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
175.57 USD (27.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.31% (175.53 USD)
По эквити:
36.39% (233.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|49
|USDCAD
|49
|EURGBP
|22
|profit
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-117
|USDCAD
|14
|EURGBP
|77
|profit
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|1.2K
|EURGBP
|3.1K
|profit
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +181.86 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +44.48 USD
Макс. убыток в серии: -175.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-ECN1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GAINSY-Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-03
|0.00 × 9
|
FXBTrading-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
BPMediaGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
JDCFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live 2
|0.00 × 1
|
KVBKunlun-Production Server 1
|0.00 × 1
|
FXOPTIMAX-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXPIG.com-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MEXExchange-Live
|0.00 × 2
еще 493...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
52%
0
0
USD
USD
562
USD
USD
34
96%
124
66%
69%
1.70
1.55
USD
USD
36%
1:500