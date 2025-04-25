СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Captain Growth Active
Alexey Zhuykov

Captain Growth Active

Alexey Zhuykov
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 52%
Alpari-ECN1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
82 (66.12%)
Убыточных трейдов:
42 (33.87%)
Лучший трейд:
181.86 USD
Худший трейд:
-31.45 USD
Общая прибыль:
464.72 USD (14 108 pips)
Общий убыток:
-272.39 USD (13 413 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (44.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
226.27 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
68.77%
Макс. загрузка депозита:
12.44%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
52 (41.94%)
Коротких трейдов:
72 (58.06%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
1.55 USD
Средняя прибыль:
5.67 USD
Средний убыток:
-6.49 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-175.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-175.53 USD (9)
Прирост в месяц:
3.97%
Годовой прогноз:
48.21%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
175.57 USD (27.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.31% (175.53 USD)
По эквити:
36.39% (233.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 49
USDCAD 49
EURGBP 22
profit 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -117
USDCAD 14
EURGBP 77
profit 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -3.6K
USDCAD 1.2K
EURGBP 3.1K
profit 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +181.86 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +44.48 USD
Макс. убыток в серии: -175.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-ECN1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GAINSY-Real
0.00 × 4
TitanFX-03
0.00 × 9
FXBTrading-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
BPMediaGroupLtd-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
JDCFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 11
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
AtlanticPearl-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
AUSForex-Live 2
0.00 × 1
KVBKunlun-Production Server 1
0.00 × 1
FXOPTIMAX-LiveUS
0.00 × 1
FXPIG.com-LD4 LIVE
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
MEXExchange-Live
0.00 × 2
еще 493...
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 19:09
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 08:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
