- 자본
- 축소
트레이드:
124
이익 거래:
82 (66.12%)
손실 거래:
42 (33.87%)
최고의 거래:
181.86 USD
최악의 거래:
-31.45 USD
총 수익:
464.72 USD (14 108 pips)
총 손실:
-272.39 USD (13 413 pips)
연속 최대 이익:
13 (44.48 USD)
연속 최대 이익:
226.27 USD (5)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
62.33%
최대 입금량:
12.44%
최근 거래:
31 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.10
롱(주식매수):
52 (41.94%)
숏(주식차입매도):
72 (58.06%)
수익 요인:
1.71
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
5.67 USD
평균 손실:
-6.49 USD
연속 최대 손실:
9 (-175.53 USD)
연속 최대 손실:
-175.53 USD (9)
월별 성장률:
-3.36%
연간 예측:
-40.79%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.25 USD
최대한의:
175.57 USD (22.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.08% (175.57 USD)
자본금별:
36.39% (233.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|49
|USDCAD
|49
|EURGBP
|22
|profit
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|-117
|USDCAD
|14
|EURGBP
|77
|profit
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|1.2K
|EURGBP
|3.1K
|profit
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +181.86 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +44.48 USD
연속 최대 손실: -175.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-ECN1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GAINSY-Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-03
|0.00 × 9
|
FXBTrading-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
BPMediaGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
JDCFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live 2
|0.00 × 1
|
KVBKunlun-Production Server 1
|0.00 × 1
|
FXOPTIMAX-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXPIG.com-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MEXExchange-Live
|0.00 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
37%
0
0
USD
USD
562
USD
USD
34
96%
124
66%
62%
1.70
1.55
USD
USD
36%
1:500