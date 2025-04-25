SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Captain Growth Active
Alexey Zhuykov

Captain Growth Active

Alexey Zhuykov
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
Alpari-ECN1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
86 (68.25%)
Loss Trade:
40 (31.75%)
Best Trade:
16.40 USD
Worst Trade:
-31.45 USD
Profitto lordo:
382.42 USD (21 664 pips)
Perdita lorda:
-280.44 USD (12 291 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (85.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.66 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
69.68%
Massimo carico di deposito:
12.44%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
52 (41.27%)
Short Trade:
74 (58.73%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-7.01 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-175.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-175.53 USD (9)
Crescita mensile:
-24.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.25 USD
Massimale:
175.53 USD (27.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.31% (175.53 USD)
Per equità:
36.39% (233.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 51
USDCAD 43
EURGBP 31
profit 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -43
USDCAD 77
EURGBP 68
profit 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 1.4K
USDCAD 5.4K
EURGBP 2.7K
profit 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.40 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +85.66 USD
Massima perdita consecutiva: -175.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-ECN1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GAINSY-Real
0.00 × 4
TitanFX-03
0.00 × 9
FXBTrading-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
BPMediaGroupLtd-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
JDCFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 11
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
AtlanticPearl-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
AUSForex-Live 2
0.00 × 1
KVBKunlun-Production Server 1
0.00 × 1
FXOPTIMAX-LiveUS
0.00 × 1
FXPIG.com-LD4 LIVE
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
MEXExchange-Live
0.00 × 2
493 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 19:09
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 08:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Captain Growth Active
30USD al mese
28%
0
0
USD
472
USD
22
99%
126
68%
70%
1.36
0.81
USD
36%
1:500
Copia

