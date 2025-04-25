- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
86 (68.25%)
Loss Trade:
40 (31.75%)
Best Trade:
16.40 USD
Worst Trade:
-31.45 USD
Profitto lordo:
382.42 USD (21 664 pips)
Perdita lorda:
-280.44 USD (12 291 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (85.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.66 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
69.68%
Massimo carico di deposito:
12.44%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
52 (41.27%)
Short Trade:
74 (58.73%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-7.01 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-175.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-175.53 USD (9)
Crescita mensile:
-24.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.25 USD
Massimale:
175.53 USD (27.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.31% (175.53 USD)
Per equità:
36.39% (233.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|51
|USDCAD
|43
|EURGBP
|31
|profit
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-43
|USDCAD
|77
|EURGBP
|68
|profit
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.4K
|USDCAD
|5.4K
|EURGBP
|2.7K
|profit
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.40 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +85.66 USD
Massima perdita consecutiva: -175.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-ECN1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GAINSY-Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-03
|0.00 × 9
|
FXBTrading-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
BPMediaGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
JDCFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live 2
|0.00 × 1
|
KVBKunlun-Production Server 1
|0.00 × 1
|
FXOPTIMAX-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXPIG.com-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MEXExchange-Live
|0.00 × 2
