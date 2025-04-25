- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
82 (66.12%)
Negociações com perda:
42 (33.87%)
Melhor negociação:
181.86 USD
Pior negociação:
-31.45 USD
Lucro bruto:
464.72 USD (14 108 pips)
Perda bruta:
-272.39 USD (13 413 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (44.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
226.27 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
68.77%
Depósito máximo carregado:
12.44%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.10
Negociações longas:
52 (41.94%)
Negociações curtas:
72 (58.06%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
5.67 USD
Perda média:
-6.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-175.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-175.53 USD (9)
Crescimento mensal:
3.97%
Previsão anual:
48.21%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.25 USD
Máximo:
175.57 USD (27.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.31% (175.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.39% (233.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|49
|USDCAD
|49
|EURGBP
|22
|profit
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|-117
|USDCAD
|14
|EURGBP
|77
|profit
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|1.2K
|EURGBP
|3.1K
|profit
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +181.86 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +44.48 USD
Máxima perda consecutiva: -175.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-ECN1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GAINSY-Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-03
|0.00 × 9
|
FXBTrading-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
BPMediaGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
JDCFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live 2
|0.00 × 1
|
KVBKunlun-Production Server 1
|0.00 × 1
|
FXOPTIMAX-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXPIG.com-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MEXExchange-Live
|0.00 × 2
