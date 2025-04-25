SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Captain Growth Active
Alexey Zhuykov

Captain Growth Active

Alexey Zhuykov
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 52%
Alpari-ECN1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
82 (66.12%)
Negociações com perda:
42 (33.87%)
Melhor negociação:
181.86 USD
Pior negociação:
-31.45 USD
Lucro bruto:
464.72 USD (14 108 pips)
Perda bruta:
-272.39 USD (13 413 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (44.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
226.27 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
68.77%
Depósito máximo carregado:
12.44%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.10
Negociações longas:
52 (41.94%)
Negociações curtas:
72 (58.06%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
5.67 USD
Perda média:
-6.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-175.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-175.53 USD (9)
Crescimento mensal:
3.97%
Previsão anual:
48.21%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.25 USD
Máximo:
175.57 USD (27.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.31% (175.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.39% (233.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 49
USDCAD 49
EURGBP 22
profit 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD -117
USDCAD 14
EURGBP 77
profit 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD -3.6K
USDCAD 1.2K
EURGBP 3.1K
profit 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +181.86 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +44.48 USD
Máxima perda consecutiva: -175.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-ECN1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GAINSY-Real
0.00 × 4
TitanFX-03
0.00 × 9
FXBTrading-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
BPMediaGroupLtd-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
JDCFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 11
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
AtlanticPearl-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
AUSForex-Live 2
0.00 × 1
KVBKunlun-Production Server 1
0.00 × 1
FXOPTIMAX-LiveUS
0.00 × 1
FXPIG.com-LD4 LIVE
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
MEXExchange-Live
0.00 × 2
493 mais ...
Sem comentários
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 19:09
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 08:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
