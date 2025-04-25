- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
82 (66.12%)
損失トレード:
42 (33.87%)
ベストトレード:
181.86 USD
最悪のトレード:
-31.45 USD
総利益:
464.72 USD (14 108 pips)
総損失:
-272.39 USD (13 413 pips)
最大連続の勝ち:
13 (44.48 USD)
最大連続利益:
226.27 USD (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
68.77%
最大入金額:
12.44%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.10
長いトレード:
52 (41.94%)
短いトレード:
72 (58.06%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
5.67 USD
平均損失:
-6.49 USD
最大連続の負け:
9 (-175.53 USD)
最大連続損失:
-175.53 USD (9)
月間成長:
3.97%
年間予想:
48.21%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.25 USD
最大の:
175.57 USD (27.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.31% (175.53 USD)
エクイティによる:
36.39% (233.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|49
|USDCAD
|49
|EURGBP
|22
|profit
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|-117
|USDCAD
|14
|EURGBP
|77
|profit
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|1.2K
|EURGBP
|3.1K
|profit
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +181.86 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +44.48 USD
最大連続損失: -175.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-ECN1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GAINSY-Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-03
|0.00 × 9
|
FXBTrading-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
BPMediaGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
JDCFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live 2
|0.00 × 1
|
KVBKunlun-Production Server 1
|0.00 × 1
|
FXOPTIMAX-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXPIG.com-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MEXExchange-Live
|0.00 × 2
493 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
52%
0
0
USD
USD
562
USD
USD
34
96%
124
66%
69%
1.70
1.55
USD
USD
36%
1:500