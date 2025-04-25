SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Captain Growth Active
Alexey Zhuykov

Captain Growth Active

Alexey Zhuykov
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
Alpari-ECN1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
123
Bénéfice trades:
85 (69.10%)
Perte trades:
38 (30.89%)
Meilleure transaction:
16.40 USD
Pire transaction:
-31.45 USD
Bénéfice brut:
381.60 USD (21 635 pips)
Perte brute:
-275.81 USD (12 116 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (85.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.66 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
69.68%
Charge de dépôt maximale:
12.44%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.60
Longs trades:
52 (42.28%)
Courts trades:
71 (57.72%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
0.86 USD
Bénéfice moyen:
4.49 USD
Perte moyenne:
-7.26 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-175.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-175.53 USD (9)
Croissance mensuelle:
-23.69%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.25 USD
Maximal:
175.53 USD (27.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.31% (175.53 USD)
Par fonds propres:
36.39% (233.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 51
USDCAD 43
EURGBP 28
profit 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -43
USDCAD 77
EURGBP 72
profit 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 1.4K
USDCAD 5.4K
EURGBP 2.8K
profit 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.40 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +85.66 USD
Perte consécutive maximale: -175.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-ECN1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GAINSY-Real
0.00 × 4
TitanFX-03
0.00 × 9
FXBTrading-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
BPMediaGroupLtd-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
JDCFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 11
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
AtlanticPearl-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
AUSForex-Live 2
0.00 × 1
KVBKunlun-Production Server 1
0.00 × 1
FXOPTIMAX-LiveUS
0.00 × 1
FXPIG.com-LD4 LIVE
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
MEXExchange-Live
0.00 × 2
493 plus...
Aucun avis
2025.09.15 19:09
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 08:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.