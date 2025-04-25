- 成长
交易:
124
盈利交易:
82 (66.12%)
亏损交易:
42 (33.87%)
最好交易:
181.86 USD
最差交易:
-31.45 USD
毛利:
464.72 USD (14 108 pips)
毛利亏损:
-272.39 USD (13 413 pips)
最大连续赢利:
13 (44.48 USD)
最大连续盈利:
226.27 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
68.77%
最大入金加载:
12.44%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.10
长期交易:
52 (41.94%)
短期交易:
72 (58.06%)
利润因子:
1.71
预期回报:
1.55 USD
平均利润:
5.67 USD
平均损失:
-6.49 USD
最大连续失误:
9 (-175.53 USD)
最大连续亏损:
-175.53 USD (9)
每月增长:
3.97%
年度预测:
48.21%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.25 USD
最大值:
175.57 USD (27.32%)
相对跌幅:
结余:
27.31% (175.53 USD)
净值:
36.39% (233.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|49
|USDCAD
|49
|EURGBP
|22
|profit
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-117
|USDCAD
|14
|EURGBP
|77
|profit
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|1.2K
|EURGBP
|3.1K
|profit
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +181.86 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +44.48 USD
最大连续亏损: -175.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-ECN1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GAINSY-Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-03
|0.00 × 9
|
FXBTrading-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
BPMediaGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
JDCFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live 2
|0.00 × 1
|
KVBKunlun-Production Server 1
|0.00 × 1
|
FXOPTIMAX-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXPIG.com-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MEXExchange-Live
|0.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
52%
0
0
USD
USD
562
USD
USD
34
96%
124
66%
69%
1.70
1.55
USD
USD
36%
1:500