Charles Silva Prates

CSP B2

Charles Silva Prates
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 51%
Exness-Real24
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
487
Negociações com lucro:
162 (33.26%)
Negociações com perda:
325 (66.74%)
Melhor negociação:
237.08 USD
Pior negociação:
-35.46 USD
Lucro bruto:
2 426.36 USD (265 536 pips)
Perda bruta:
-1 888.52 USD (216 973 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (108.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
316.24 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
82.59%
Depósito máximo carregado:
61.74%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.38
Negociações longas:
411 (84.39%)
Negociações curtas:
76 (15.61%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
14.98 USD
Perda média:
-5.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-113.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-115.07 USD (21)
Crescimento mensal:
-4.92%
Previsão anual:
-59.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
73.63 USD
Máximo:
226.28 USD (14.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.16% (194.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.32% (110.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 45
GBPUSD 41
LLY 35
XOM 29
AUDUSD 28
MDLZ 27
AAPL 26
AUS200 25
WMT 17
JPM 16
DE30 16
MMM 15
CME 14
CHTR 13
INTU 13
UNH 12
KO 12
COST 11
US30 10
IBM 10
VRTX 10
EQIX 9
STOXX50 8
MRK 8
F 8
EBAY 8
CSX 7
NZDJPY 4
UKOIL 3
JNJ 2
ABBV 2
EURGBP 1
ADBE 1
AMZN 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 8
GBPUSD -97
LLY 730
XOM 27
AUDUSD -46
MDLZ -34
AAPL 19
AUS200 -31
WMT -4
JPM -69
DE30 101
MMM 31
CME -46
CHTR -90
INTU -4
UNH 59
KO 14
COST -30
US30 -26
IBM 85
VRTX 30
EQIX -80
STOXX50 -14
MRK 7
F -2
EBAY -13
CSX 10
NZDJPY -6
UKOIL 42
JNJ 1
ABBV -10
EURGBP -2
ADBE -14
AMZN -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 547
GBPUSD -2.4K
LLY 45K
XOM 1.1K
AUDUSD -5.5K
MDLZ -1.3K
AAPL 3.9K
AUS200 -32K
WMT -177
JPM -3.1K
DE30 14K
MMM -1.5K
CME -3K
CHTR -8.5K
INTU -1.5K
UNH 6.3K
KO -55
COST -1.4K
US30 2.4K
IBM 6.5K
VRTX 3.5K
EQIX -7.5K
STOXX50 34K
MRK 775
F -136
EBAY -690
CSX 634
NZDJPY 34
UKOIL 2.1K
JNJ 183
ABBV -931
EURGBP -173
ADBE -1.4K
AMZN -737
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +237.08 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +108.14 USD
Máxima perda consecutiva: -113.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real26
0.00 × 46
Exness-Real25
0.22 × 2614
Exness-Real9
0.23 × 65
Tickmill-Live09
0.33 × 30
ICMarketsSC-Live25
0.39 × 38
FXChoice-Pro Live
0.50 × 8
Axi-US05-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.64 × 950
Exness-Real6
0.66 × 146
XMGlobal-Real 43
0.73 × 116
Exness-Real11
0.78 × 10420
Exness-Real27
0.81 × 171285
Exness-Real12
0.90 × 5190
Exness-Real24
0.92 × 4381
XMTrading-Real 47
1.05 × 55
OctaFX-Real6
1.45 × 20
DuoMarkets-DemoBHS
1.60 × 20
DuoMarkets-Live04
1.64 × 64
InfinoxCapital-Live04
4.50 × 4
XMGlobal-Real 16
4.53 × 3384
XMGlobal-Real 3
4.53 × 770
IronFXBM-Real9
5.07 × 980
XMGlobal-Real 2
5.23 × 13
VTMarkets-Live 4
5.25 × 4
RoboForex-ProCent-7
6.01 × 1835
8 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 20:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.02 21:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 15:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 15:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 10:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 13:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CSP B2
30 USD por mês
51%
0
0
USD
1K
USD
34
0%
487
33%
83%
1.28
1.10
USD
14%
1:50
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.