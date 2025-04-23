SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CSP B2
Charles Silva Prates

CSP B2

Charles Silva Prates
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 51%
Exness-Real24
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
487
Transacciones Rentables:
162 (33.26%)
Transacciones Irrentables:
325 (66.74%)
Mejor transacción:
237.08 USD
Peor transacción:
-35.46 USD
Beneficio Bruto:
2 426.36 USD (265 536 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 888.52 USD (216 973 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (108.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
316.24 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
82.59%
Carga máxima del depósito:
61.74%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
2.38
Transacciones Largas:
411 (84.39%)
Transacciones Cortas:
76 (15.61%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
1.10 USD
Beneficio medio:
14.98 USD
Pérdidas medias:
-5.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-113.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-115.07 USD (21)
Crecimiento al mes:
-4.92%
Pronóstico anual:
-59.66%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
73.63 USD
Máxima:
226.28 USD (14.03%)
Reducción relativa:
De balance:
14.16% (194.25 USD)
De fondos:
7.32% (110.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 45
GBPUSD 41
LLY 35
XOM 29
AUDUSD 28
MDLZ 27
AAPL 26
AUS200 25
WMT 17
JPM 16
DE30 16
MMM 15
CME 14
CHTR 13
INTU 13
UNH 12
KO 12
COST 11
US30 10
IBM 10
VRTX 10
EQIX 9
STOXX50 8
MRK 8
F 8
EBAY 8
CSX 7
NZDJPY 4
UKOIL 3
JNJ 2
ABBV 2
EURGBP 1
ADBE 1
AMZN 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 8
GBPUSD -97
LLY 730
XOM 27
AUDUSD -46
MDLZ -34
AAPL 19
AUS200 -31
WMT -4
JPM -69
DE30 101
MMM 31
CME -46
CHTR -90
INTU -4
UNH 59
KO 14
COST -30
US30 -26
IBM 85
VRTX 30
EQIX -80
STOXX50 -14
MRK 7
F -2
EBAY -13
CSX 10
NZDJPY -6
UKOIL 42
JNJ 1
ABBV -10
EURGBP -2
ADBE -14
AMZN -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 547
GBPUSD -2.4K
LLY 45K
XOM 1.1K
AUDUSD -5.5K
MDLZ -1.3K
AAPL 3.9K
AUS200 -32K
WMT -177
JPM -3.1K
DE30 14K
MMM -1.5K
CME -3K
CHTR -8.5K
INTU -1.5K
UNH 6.3K
KO -55
COST -1.4K
US30 2.4K
IBM 6.5K
VRTX 3.5K
EQIX -7.5K
STOXX50 34K
MRK 775
F -136
EBAY -690
CSX 634
NZDJPY 34
UKOIL 2.1K
JNJ 183
ABBV -931
EURGBP -173
ADBE -1.4K
AMZN -737
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +237.08 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +108.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -113.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real24" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real26
0.00 × 46
Exness-Real25
0.22 × 2614
Exness-Real9
0.23 × 65
Tickmill-Live09
0.33 × 30
ICMarketsSC-Live25
0.39 × 38
FXChoice-Pro Live
0.50 × 8
Axi-US05-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.64 × 950
Exness-Real6
0.66 × 146
XMGlobal-Real 43
0.73 × 116
Exness-Real11
0.78 × 10420
Exness-Real27
0.81 × 171285
Exness-Real12
0.90 × 5190
Exness-Real24
0.92 × 4381
XMTrading-Real 47
1.05 × 55
OctaFX-Real6
1.45 × 20
DuoMarkets-DemoBHS
1.60 × 20
DuoMarkets-Live04
1.64 × 64
InfinoxCapital-Live04
4.50 × 4
XMGlobal-Real 16
4.53 × 3384
XMGlobal-Real 3
4.53 × 770
IronFXBM-Real9
5.07 × 980
XMGlobal-Real 2
5.23 × 13
VTMarkets-Live 4
5.25 × 4
RoboForex-ProCent-7
6.01 × 1835
otros 8...
No hay comentarios
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 20:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.02 21:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 15:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 15:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 10:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 13:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CSP B2
30 USD al mes
51%
0
0
USD
1K
USD
34
0%
487
33%
83%
1.28
1.10
USD
14%
1:50
