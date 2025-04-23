信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CSP B2
Charles Silva Prates

CSP B2

Charles Silva Prates
0条评论
可靠性
34
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 51%
Exness-Real24
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
487
盈利交易:
162 (33.26%)
亏损交易:
325 (66.74%)
最好交易:
237.08 USD
最差交易:
-35.46 USD
毛利:
2 426.36 USD (265 536 pips)
毛利亏损:
-1 888.52 USD (216 973 pips)
最大连续赢利:
8 (108.14 USD)
最大连续盈利:
316.24 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
82.59%
最大入金加载:
61.74%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.38
长期交易:
411 (84.39%)
短期交易:
76 (15.61%)
利润因子:
1.28
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
14.98 USD
平均损失:
-5.81 USD
最大连续失误:
22 (-113.30 USD)
最大连续亏损:
-115.07 USD (21)
每月增长:
-4.92%
年度预测:
-59.66%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
73.63 USD
最大值:
226.28 USD (14.03%)
相对跌幅:
结余:
14.16% (194.25 USD)
净值:
7.32% (110.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 45
GBPUSD 41
LLY 35
XOM 29
AUDUSD 28
MDLZ 27
AAPL 26
AUS200 25
WMT 17
JPM 16
DE30 16
MMM 15
CME 14
CHTR 13
INTU 13
UNH 12
KO 12
COST 11
US30 10
IBM 10
VRTX 10
EQIX 9
STOXX50 8
MRK 8
F 8
EBAY 8
CSX 7
NZDJPY 4
UKOIL 3
JNJ 2
ABBV 2
EURGBP 1
ADBE 1
AMZN 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 8
GBPUSD -97
LLY 730
XOM 27
AUDUSD -46
MDLZ -34
AAPL 19
AUS200 -31
WMT -4
JPM -69
DE30 101
MMM 31
CME -46
CHTR -90
INTU -4
UNH 59
KO 14
COST -30
US30 -26
IBM 85
VRTX 30
EQIX -80
STOXX50 -14
MRK 7
F -2
EBAY -13
CSX 10
NZDJPY -6
UKOIL 42
JNJ 1
ABBV -10
EURGBP -2
ADBE -14
AMZN -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 547
GBPUSD -2.4K
LLY 45K
XOM 1.1K
AUDUSD -5.5K
MDLZ -1.3K
AAPL 3.9K
AUS200 -32K
WMT -177
JPM -3.1K
DE30 14K
MMM -1.5K
CME -3K
CHTR -8.5K
INTU -1.5K
UNH 6.3K
KO -55
COST -1.4K
US30 2.4K
IBM 6.5K
VRTX 3.5K
EQIX -7.5K
STOXX50 34K
MRK 775
F -136
EBAY -690
CSX 634
NZDJPY 34
UKOIL 2.1K
JNJ 183
ABBV -931
EURGBP -173
ADBE -1.4K
AMZN -737
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +237.08 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +108.14 USD
最大连续亏损: -113.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real26
0.00 × 46
Exness-Real25
0.22 × 2614
Exness-Real9
0.23 × 65
Tickmill-Live09
0.33 × 30
ICMarketsSC-Live25
0.39 × 38
FXChoice-Pro Live
0.50 × 8
Axi-US05-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.64 × 950
Exness-Real6
0.66 × 146
XMGlobal-Real 43
0.73 × 116
Exness-Real11
0.78 × 10420
Exness-Real27
0.81 × 171285
Exness-Real12
0.90 × 5190
Exness-Real24
0.92 × 4381
XMTrading-Real 47
1.05 × 55
OctaFX-Real6
1.45 × 20
DuoMarkets-DemoBHS
1.60 × 20
DuoMarkets-Live04
1.64 × 64
InfinoxCapital-Live04
4.50 × 4
XMGlobal-Real 16
4.53 × 3384
XMGlobal-Real 3
4.53 × 770
IronFXBM-Real9
5.07 × 980
XMGlobal-Real 2
5.23 × 13
VTMarkets-Live 4
5.25 × 4
RoboForex-ProCent-7
6.01 × 1835
8 更多...
没有评论
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 20:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.02 21:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 15:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 15:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 10:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 13:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CSP B2
每月30 USD
51%
0
0
USD
1K
USD
34
0%
487
33%
83%
1.28
1.10
USD
14%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载