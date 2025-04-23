СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CSP B2
Charles Silva Prates

CSP B2

Charles Silva Prates
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 51%
Exness-Real24
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
487
Прибыльных трейдов:
162 (33.26%)
Убыточных трейдов:
325 (66.74%)
Лучший трейд:
237.08 USD
Худший трейд:
-35.46 USD
Общая прибыль:
2 426.36 USD (265 536 pips)
Общий убыток:
-1 888.52 USD (216 973 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (108.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
316.24 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
82.59%
Макс. загрузка депозита:
61.74%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
411 (84.39%)
Коротких трейдов:
76 (15.61%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
14.98 USD
Средний убыток:
-5.81 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-113.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.07 USD (21)
Прирост в месяц:
-4.92%
Годовой прогноз:
-59.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
73.63 USD
Максимальная:
226.28 USD (14.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.16% (194.25 USD)
По эквити:
7.32% (110.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 45
GBPUSD 41
LLY 35
XOM 29
AUDUSD 28
MDLZ 27
AAPL 26
AUS200 25
WMT 17
JPM 16
DE30 16
MMM 15
CME 14
CHTR 13
INTU 13
UNH 12
KO 12
COST 11
US30 10
IBM 10
VRTX 10
EQIX 9
STOXX50 8
MRK 8
F 8
EBAY 8
CSX 7
NZDJPY 4
UKOIL 3
JNJ 2
ABBV 2
EURGBP 1
ADBE 1
AMZN 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 8
GBPUSD -97
LLY 730
XOM 27
AUDUSD -46
MDLZ -34
AAPL 19
AUS200 -31
WMT -4
JPM -69
DE30 101
MMM 31
CME -46
CHTR -90
INTU -4
UNH 59
KO 14
COST -30
US30 -26
IBM 85
VRTX 30
EQIX -80
STOXX50 -14
MRK 7
F -2
EBAY -13
CSX 10
NZDJPY -6
UKOIL 42
JNJ 1
ABBV -10
EURGBP -2
ADBE -14
AMZN -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 547
GBPUSD -2.4K
LLY 45K
XOM 1.1K
AUDUSD -5.5K
MDLZ -1.3K
AAPL 3.9K
AUS200 -32K
WMT -177
JPM -3.1K
DE30 14K
MMM -1.5K
CME -3K
CHTR -8.5K
INTU -1.5K
UNH 6.3K
KO -55
COST -1.4K
US30 2.4K
IBM 6.5K
VRTX 3.5K
EQIX -7.5K
STOXX50 34K
MRK 775
F -136
EBAY -690
CSX 634
NZDJPY 34
UKOIL 2.1K
JNJ 183
ABBV -931
EURGBP -173
ADBE -1.4K
AMZN -737
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +237.08 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +108.14 USD
Макс. убыток в серии: -113.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real26
0.00 × 46
Exness-Real25
0.22 × 2614
Exness-Real9
0.23 × 65
Tickmill-Live09
0.33 × 30
ICMarketsSC-Live25
0.39 × 38
FXChoice-Pro Live
0.50 × 8
Axi-US05-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.64 × 950
Exness-Real6
0.66 × 146
XMGlobal-Real 43
0.73 × 116
Exness-Real11
0.78 × 10420
Exness-Real27
0.81 × 171285
Exness-Real12
0.90 × 5190
Exness-Real24
0.92 × 4381
XMTrading-Real 47
1.05 × 55
OctaFX-Real6
1.45 × 20
DuoMarkets-DemoBHS
1.60 × 20
DuoMarkets-Live04
1.64 × 64
InfinoxCapital-Live04
4.50 × 4
XMGlobal-Real 16
4.53 × 3384
XMGlobal-Real 3
4.53 × 770
IronFXBM-Real9
5.07 × 980
XMGlobal-Real 2
5.23 × 13
VTMarkets-Live 4
5.25 × 4
RoboForex-ProCent-7
6.01 × 1835
еще 8...
Нет отзывов
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 20:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.02 21:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 15:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 15:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 10:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 13:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CSP B2
30 USD в месяц
51%
0
0
USD
1K
USD
34
0%
487
33%
83%
1.28
1.10
USD
14%
1:50
Копировать

