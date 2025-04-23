SignauxSections
Charles Silva Prates

CSP F2

Charles Silva Prates
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
Exness-Real24
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
368
Bénéfice trades:
117 (31.79%)
Perte trades:
251 (68.21%)
Meilleure transaction:
237.08 USD
Pire transaction:
-32.57 USD
Bénéfice brut:
1 897.31 USD (205 828 pips)
Perte brute:
-1 366.13 USD (163 625 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (108.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
316.24 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
93.34%
Charge de dépôt maximale:
61.74%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
2.35
Longs trades:
295 (80.16%)
Courts trades:
73 (19.84%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
1.44 USD
Bénéfice moyen:
16.22 USD
Perte moyenne:
-5.44 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-113.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-113.30 USD (22)
Croissance mensuelle:
0.96%
Prévision annuelle:
11.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
73.63 USD
Maximal:
226.28 USD (14.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.16% (194.25 USD)
Par fonds propres:
7.32% (110.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 42
GBPUSD 40
LLY 30
AUDUSD 26
XOM 24
AAPL 21
MDLZ 20
AUS200 20
WMT 16
JPM 15
MMM 15
DE30 15
US30 10
IBM 9
STOXX50 8
CME 6
CSX 5
CHTR 5
INTU 5
NZDJPY 4
UNH 4
VRTX 4
MRK 4
F 4
EQIX 4
UKOIL 3
COST 3
KO 3
EBAY 2
JNJ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3
GBPUSD -89
LLY 652
AUDUSD -39
XOM 23
AAPL 7
MDLZ -23
AUS200 -57
WMT -3
JPM -56
MMM 31
DE30 94
US30 -26
IBM 79
STOXX50 -14
CME -33
CSX 8
CHTR -18
INTU 11
NZDJPY -6
UNH 66
VRTX -14
MRK -2
F -2
EQIX -50
UKOIL 42
COST -49
KO -5
EBAY 1
JNJ -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 23
GBPUSD -1.7K
LLY 36K
AUDUSD -4.8K
XOM 951
AAPL 2.6K
MDLZ -490
AUS200 -35K
WMT -114
JPM -2.4K
MMM -1.5K
DE30 8.5K
US30 2.4K
IBM 5.9K
STOXX50 34K
CME -1.8K
CSX 465
CHTR -1.5K
INTU 2.2K
NZDJPY 34
UNH 6.9K
VRTX -1.1K
MRK -195
F -154
EQIX -4.6K
UKOIL 2.1K
COST -4.5K
KO -419
EBAY 86
JNJ -10
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +237.08 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +108.14 USD
Perte consécutive maximale: -113.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real26
0.00 × 46
Exness-Real25
0.22 × 2513
Exness-Real9
0.23 × 65
Tickmill-Live09
0.33 × 30
ICMarketsSC-Live25
0.39 × 38
FXChoice-Pro Live
0.50 × 8
Axi-US05-Live
0.60 × 5
Exness-Real6
0.63 × 142
ICMarketsSC-Live15
0.64 × 950
XMGlobal-Real 43
0.73 × 116
Exness-Real11
0.78 × 10420
Exness-Real27
0.81 × 171275
Exness-Real12
0.90 × 5190
Exness-Real24
0.94 × 4159
XMTrading-Real 47
1.35 × 43
OctaFX-Real6
1.45 × 20
DuoMarkets-Live04
1.75 × 60
DuoMarkets-DemoBHS
1.78 × 18
InfinoxCapital-Live04
4.50 × 4
XMGlobal-Real 16
4.53 × 3384
XMGlobal-Real 3
4.53 × 770
IronFXBM-Real9
5.07 × 980
VTMarkets-Live 4
5.25 × 4
RoboForex-ProCent-7
6.01 × 1835
XMGlobal-Real 2
6.10 × 10
8 plus...
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.